Agboville: Le comité régional du RIP-EPT renforce ses capacités

Le Réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous (RIP-EPT), conduit par son président du conseil d’administration, Gnélou Paul, a organisé du jeudi 17 décembre au samedi 19 décembre 2020, un atelier de renforcement des capacités des membres du comité régional d’Agboville, à la salle de conférence de la cathédrale de la ville.

André Agohi Oka (président du RIP-EPT Agboville): "Il y a beaucoup de défis à relever pour l’accès à une éducation de qualité, gratuite et inclusive"

L’objectif est de parvenir à une éducation de qualité, gratuite et inclusive à l’horizon 2030. Le cadre d’action de Dakar 2000 au cadre d’action Éducation 2030, les stratégies du plan décennal 2016-2025 du secteur Éducation/ Formation et le plan d’action 2020-2021 du RIP-EPT sont les principales thématiques qui ont meublé ces 3 jours de formation.

« Ces travaux nous ont permis d’avoir une connaissance approfondie du RIP-EPT, ses objectifs et ses missions. Il y a beaucoup de défis à relever pour l’accès à une éducation de qualité, gratuite et inclusive. C’est le suivi qui est déterminant. Nous comptons donc sur les membres de base, les autorités éducatives et administratives et surtout sur la presse pour réussir notre mission », a souligné André Agohi Oka, président du RIP-EPT Agboville, à l’issue de l’atelier.

L’installation officielle du bureau du comité régional de cette organisation, faut-il le rappeler, s’est faite le jeudi 17 décembre 2020, en présence du secrétaire général 3 de la direction régionale de l’Éducation nationale (Dren), Silioué Djakaridja. Gnélou Paul s’est, quant à lui, félicité de l’engagement des membres du comité régional du Réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous.

«Vous êtes les représentants des populations parce que vous êtes leurs porte-voix. Vous devez traduire leurs attentes et besoins. Et ce, pour le bien-être de nos enfants. Au regard de la pertinence des résultats des évaluations durant toute la formation, je souhaite que vous capitalisiez ces acquis afin de mener à bien votre mission », a-t-il recommandé.

« Nous avons un interlocuteur maintenant dans la région pour nous faire parvenir vos données. Et, nous savons compter sur vous pour faire le plaidoyer, la sensibilisation afin de faire évoluer l’éducation à Agboville, dans l’Agnéby-Tiassa et au-delà, dans la Côte d’Ivoire entière », espère le Pca du RIP-EPT.

Tizié T.

Correspondance particulière