Décès du comédien Claude Brasseur, figure du cinéma français

Le comédien Claude Brasseur est mort à 84 ans. L’acteur et figure du cinéma français est décédé "dans la paix et la sérénité", a-t-on appris mardi 22 décembre 2020.

Claude Brasseur, Fils d'une lignée d'acteurs

Deuil dans le monde du cinéma français qui pleure l'un de ses grands acteurs. Claude Brasseur est décédé. "Claude Brasseur est décédé ce jour (mardi) dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid-19.

Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père (le comédien Pierre Brasseur: ndlr), au cimetière du Père-Lachaise à Paris", a annoncé Elisabeth Tanner, à la tête de l'agence Time Art. En 1977, il a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour la comédie "Un éléphant ça trompe énormément", puis la consécration trois ans plus tard, avec le César du meilleur acteur pour "La guerre des polices".

Au total, en plus de 60 ans de carrière, il aura tourné dans plus de 110 films, et restera notamment associé au père de Sophie Marceau dans "La Boum". Il continuait d’apparaître régulièrement à l’écran, jusqu’aux trois volets de la comédie "Camping" dans les années 2000.

Fils d'une lignée d'acteurs, Pierre Brasseur et Odette Soyeux, filleul d'Ernest Hemingway, Claude Brasseur a tourné avec les plus grands. Marcel Carné, Georges Lautner, Jean-Luc Godard ou encore François Truffaut... Il pouvait passer de la comédie au drame, du théâtre au cinéma avec aisance.