Patrice Beaumelle en extase après le magnifique but de Haller

Sébastien Haller a marqué un but d'anthologie, le 16 décembre dernier, lors de la 13e journée de Premier league. Patrice Beaumelle, sélectionneur des Eléphants, est totalement en admiration devant ce geste technique de son joueur, qui est loin d'être un hasard, selon lui.

Retourné acrobatique de Haller, le décryptage de son coach Patrice Beaumelle

West Ham (7e) était menée (0-1) sur sa pelouse par Crystal Palace (12) en ce mercredi soir, quand Sébastien Haller reçoit un retrait de l'un de ses coéquipiers. Une parfaite bicyclette au point de penalty de l'international ivoirien n'a laissé aucune chance au gardien adverse Vicente Guaita, permettant aux Hammers de revenir au score (1-1). Nous étions à la 55e minute de jeu.

Il n'en fallait pas plus à Patrice Beaumelle, l’entraîneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, pour adresser ses chaleureuses félicitations à son attaquant. « Je lui ai d'abord envoyé un message pour le féliciter de vive voix. Réaliser ce genre des gestes techniques de ce type, ça reste à jamais gravé dans une carrière de footballeur professionnel de haut niveau. Je pense qu'il fait partie des plus beaux buts de cette saison 2020-2021. Que ce soit dans le championnat anglais et dans le monde entier », a déclaré le coach de l'équipe nationale ivoirienne.

« Si vous regardez bien. Avant le centre, Sébastien est face au ballon toujours disponible. Il est en mouvement. Il n'est jamais arrêté. Il se situe toujours par rapport au porteur du ballon, au but et au défenseur direct. Ça, c'est très intéressant. Jamais dos au ballon. Il a toujours le repère temporel par rapport au but. Ensuite lorsque le ballon est décalé vers la droite, il s'oriente. Sur le centre. Il se détache de son marquage. Il fait deux pas en arrière. Et lorsque le ballon arrive, c'est un geste de haut niveau que peu de joueurs peuvent le faire. Le geste du pur attaquant », a commenté l'entraineur français.

Puis, il ajoute : « J'ai échangé avec lui. Il était très heureux. Je lui ai dit tout le bien que je pensais de son geste. Malgré sa grande taille, on voit qu'il a une grande souplesse des ischions. Même lorsqu'il marque le but, il se retourne. Et il ne tombe pas à plat. Il est très dynamique, tonique dans la réalisation... On voit très bien que ce n'est pas de la chance. C'est un geste qu'il a travaillé, qu'il maîtrise... Je suis sûr que s'il y a des ballons qui viennent comme cela, soit dans son club ou en sélection, il est complètement capable de renouveler ce geste. On sent qu'il a une grosse présence dans les surfaces de réparation. Cela a été le cas face au Madagascar... Il prend beaucoup de place. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses ».