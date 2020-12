FIF: Attaques contre Drogba, Copa Barry recadre Boga Sivori

Critiqué par de nombreux observateurs après la décision de la Fifa de nommer un comité de normalisation pour la Fif, Didier Drogba a une fois de plus reçu le soutien de Copa Barry.

Copa Barry: ''Une personne (Drogba) qui a tant mouillé le maillot pour son pays ne peut pas être celui qui va détruire l'honneur et la dignité de ce même pays''

Un peu plus de 4 mois après la suspension du processus électoral devant aboutir à l’élection du successeur de feu Sidy Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football, la Fifa a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIF, avec pour mission de gérer les affaires courantes, de réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF, et d'agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif.

Une décision fortement contestée par certains observateurs dont le journaliste Boga Sivori qui a directement pointé du doigt l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, comme étant à l'origine de cette décision. ‘'Parce qu'il a des amis à la FIFA, il ne veut pas se soumettre aux textes. Il veut certainement que la Fifa le nomme à la tête de la FIF. Mais ça ne marchera pas. La FIFA veut voler au secours d’un ami qui croit que pour avoir été ce qu’il a été pour le football national, il devrait avoir un traitement particulier (...) La FIFA n’a pas affaire à des analphabètes à la FIF. Ils sauront défendre devant le TAS l’honneur et la dignité de notre pays que Drogba et ses soutiens veulent détruire’’, a-t-il indiqué.

Le gardien de buts des Éléphants Champions d'Afrique 2015, Copa Barry, comme toujours, a volé au secours de la légende du football ivoirien, via une publication sur sa page Facebook, en riposte aux propos du journaliste Boga Sivori.

''(...) Le totem de la protection est l'impolitesse. Face aux brouhahas, le silence est roi. Le roi est celui qu'on écoute le plus. Le peuple n'oublie pas. Le peuple se souviendra que le 04 septembre 2005, le roi éléphant a perdu les armes à la main face aux lions. Mais il a gagné le coeur de tous. Dis-leur qu'une personne qui a tant mouillé le maillot pour son pays ne peut pas être celui qui va détruire l'honneur et la dignité de ce même pays'', a écrit Copa Barry, en y ajoutant une photo de Didier Drogba.