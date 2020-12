Le Comité exécutif de la FIF se dresse contre la FIFA

Le comité exécutif de la FIF s’oppose à la décision de la FIFA d’installer un comité de normalisation pour le football ivoirien.

Affaire "Comité de normalisation de la FIF" décidé par la FIFA: Le Comité Exécutif va saisir le TAS

Un peu plus de 4 mois après la suspension du processus électoral devant aboutir à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, la Fifa a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIF qui aura pour mission de gérer les affaires courantes, de réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF, et en dernier lieu, d'agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif.

Cette décision de la Fifa qui dissout directement l’actuel bureau exécutif présidé par Déhoulé Omer, a suscité de nombreuses réactions. Le président d’Agir de Guibéroua, Armand Gohourou, proche d’Idriss Diallo, candidat à l’élection à Fif, a apprécié la décision de la Fifa. ‘’Cette décision viendra pour sauver notre football. Elle va nous permettre de faire le toilettage des textes qui étaient confligènes. C’est l’occasion pour nous de mettre en place une bonne organisation et de regarder au plus profond de notre fonctionnement pour régler tous nos problèmes‘’, a-t-il indiqué.

Pour le directeur de cabinet du ministre des Sports, Allah Yao: ''Qu’on profite de cette normalisation pour recréer la fraternité et taire toutes nos querelles. Nous allons organiser la CAN et il faut qu’avant cela, nous soyons tous soudés. Beaucoup de choses ont été entendues pendant cette crise. La FIFA vient de nous donner l’opportunité de laver ce linge sale définitivement de telle sorte que notre football repose sur des fondements majeurs''.

De son côté, le Comité exécutif de la Fif n’entend pas accepter cette décision aussi facilement. Réuni ce lundi 28 décembre 2020 au siège de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), le Comité Exécutif a pris la décision d'exercer toutes les voies de recours devant le Tribunal Arbitral du Sport. L’information émane d’un communiqué signé de Sam Etiassé.