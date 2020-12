Le décret de Ouattara qui met officiellement fin aux Cotisations COGES

Le président Alassane Ouattara a procédé à la signature d'un décret mettant officiellement fin aux cotisations COGES. Le porte du gouvernement Sidi Tiémoko Touré l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 30 décembre 2020.

Cotisations COGES: Les parents d'élèves désormais soulagés?

Sidi Tiémoko Touré, ministre ivoirien de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a annoncé l’adoption d’un décret mettant un terme au pouvoir des COGES de lever des cotisations exceptionnelles. C’était à l’issue de la réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu mercredi 30 décembre 2020 au Palais de la Présidence au Plateau.

Cette décision fait suite à l’annonce faite par le Président de la République, lors de son discours d’investiture du lundi 14 décembre dernier. Il avait à l’occasion décidé de la suppression des cotisations exceptionnelles payées par les parents d’élèves, dans le cadre des activités des Comités de Gestion des Établissements scolaires.

« Le gouvernement a adopté un décret portant modification du décret du 07 juin 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement des Comités de Gestion des Établissements scolaires (COGES). Ce décret met un terme au pouvoir du COGES de lever des cotisations exceptionnelles », a indiqué Sidi Tiémoko Touré.

Et d’ajouter que ce décret « met à la charge de l’État et des collectivités territoriales, sur la base d’une évaluation annuelle, le complément budgétaire nécessaire au financement des activités des COGES, résultant de la suppression des cotisations exceptionnelles ». Selon le porte-parole du gouvernement, ce complément budgétaire couvre, notamment la prise en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves ainsi que les dépenses d’urgence du secondaire.

Ces cotisations exceptionnelles, longtemps en vigueur dans les établissements publics ivoiriens, avaient longtemps été décriées par les parents d'élèves et autres syndicats d'élèves et étudiants, notamment la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), qui projetait une grève dans le mois d'octobre dernier.