Le CNJCI honore plusieurs responsables d'associations à Adjamé

A l'initiative du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (CNJCI), section Adjamé, la première édition de la nuit des Associations, s’est tenue le samedi dernier à la salle des fêtes de la Commune d’Adjamé, dans une ambiance conviviale.

Nuit des Associations: Le CNJCI Adjamé honore plusieurs responsables d' ONG

L’initiative est de la section Adjamé du Conseil national des Jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI). Samedi dernier à la salle des fêtes de la mairie d’ Adjamé, a eu lieu la célébration de la première nuit des associations.

Placée sous le co-parainnage du maire Soumahoro Farikou de la commune d’ Adjamé et de Mme Pillah née Ténon Touré, conseillère municipale, la cérémonie a permis de valoriser «les bénévoles de la commune qui bien loin de la lumière, travaillent dans l'ombre et permettent à chacun de réaliser ses objectifs ».

Selon M. Dobo Deby, Conseiller National du CNJCI et Président de la Jeunesse d'Adjamé, Cette initiative vise à soutenir et à redynamiser la vie associative tout en prônant les valeurs d'entraide, de solidarité, de Cohésion et du don de soi.

« Le développement souhaité par le Chef de l'État Alassane Ouattara et par le Ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou n'est pas possible sans le concours et la participation des jeunes, mais des jeunes de qualités », a-t-il laissé entendre.

Pour cette première édition, l'ONG SOS ADJAMÉ a été récompensée pour son engagement en faveur de l'alphabétisation et a reçu le Prix de la Meilleure Association 2020.

Le prix du Civisme pour la jeunesse est revenu à l'ONG CŒUR D'ESPOIR qui a raflé le Prix du Civisme Pour La Jeunesse, pour ses actions en faveur des élèves les plus démunis. Adjamé vision et sa présidente ont reçu le Prix du Leader Féminin, et la MUDAV du Président Yacouba Sangare, a recueilli le Prix du Promoteur du Développement Communautaire.

Le prix de la fierté Communale a été l’affaire de Miss Bamba, Karaté première dan et Championne d'Afrique. La 2 ème Édition de la Nuit des Associations s'étendra sur le District Autonome d'Abidjan afin d'honorer ces valeureux bénévoles dont les mérites sont parfois méconnus du grand public.