FIF: Opposé à Drogba, N'Dri Romaric refuse l'invitation de Copa Barry

L'ancien gardien de buts des Éléphants de Côte d'Ivoire, Copa Barry, est revenu sur la non participation de certains de ses ex coéquipiers dont N'Dri Koffi Romaric à son émission intitulée Copa fait son match (Cfsm)

Ce qui s'est passé entre Copa Barry et N'Dri Romaric

Après sa brillante carrière de footballeur, l’ancien portier des Éléphants de Côte d’Ivoire, Copa Barry, s'est reconverti en un véritable communicateur des réseaux sociaux, initiant une émission d'entretien live intitulée Copa Fait Son Match (Cfsm).

Une lucarne qui a vu la participation de plusieurs célébrités ivoiriennes telles que Yaya Touré, François Zahui, Caroline Da Silva, Emma Lohoues, Eunice Zunon et Eudoxie Yao.

Ayant marqué son indéfectible soutien à Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football (Fif), Copa Barry dit être régulièrement interrogé sur la non participation de certains de ses ex coéquipiers à son émission.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a fait savoir que son ancien coéquipier de l'Académie Mimosifcom et en sélection nationale, N'Dri Koffi Romaric, qui s'est rangé du côté du candidat Idriss Diallo, a décliné l'une de ses invitations.

''J'ai lu beaucoup de commentaires où les gens me demandaient pourquoi je n'invite pas tel où tel dans le CFSM? Je tiens à préciser une chose, le CFSM est ouvert à tout le monde. J'ai contacté plusieurs de mes collègues. Certains n'ont pas répondu. D'autres ont dit qu'ils me revenaient. Enfin d'autres ont decliné en m'expliquant la raison. C'est le cas de Romaric. Sa réponse a été CLASSE mais je me réserve le droit de la garder pour moi. J'ai aimé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne pouvait être là à ce moment précis. Cependant, il a souligné et ça je tiens à vous le partager, qu'il viendra dans le CFSM après les élections de la FIF'', a indiqué Copa Barry.

Avant d’ajouter: ''Romaric, sache que la porte te sera toujours ouverte. Le fait de ne pas être du même camp n'empêche pas que nous continuons à échanger. Avant ces élections, nous étions des frères. Ces élections passeront et nous resterons des frères. Tout est si éphémère (...) Que ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous divise'', a-t-il rassuré.