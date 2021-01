Élection à la FIF : Ce que Gnamien Konan dit de Drogba

L'affaire de l' élection à la FIF (Fédération ivoirienne de football) n'a pas encore fini de faire réagir. Gnamien Konan est sorti de son silence au moment où la désignation du futur président de l'instance fédérale coince. Le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire (CNI), un parti politique de Côte d'Ivoire, a pris position dans le bras de fer qui oppose actuellement les dirigeants actuels de la FIF et la FIFA.

Gnamien Konan se mêle de l' élection à la FIF

Gnamien Konan a refusé de garder le silence devant l'affaire de l' élection à la FIF. Le politicien ivoirien a mis le pied dans le plat en prenant fermement position pour l'un des candidats, en l'occurrence Didier Drogba. "Éliminer la candidature de Drogba, c’est comme éliminer celle d’un ancien Dir. de l’informatique, DIRECTEUR GÉNÉRAL après appel à candidatures, MINISTRE 3 fois, GÉNÉRAL des Douanes, DÉPUTÉ 2 fois, CANDIDAT EN 2010 ! Si ce sont les textes, alors il faut les abolir. OK AVEC LA FIFA ! ", a tweeté l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En clair, l'homme qui a dirigé les douanes ivoiriennes pendant huit ans compare sa candidature à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020 à celle de Didier Drogba à la présidence de la FIF.

Pour rappel, Gnamien Konan a été éliminé de la course au fauteuil présidentiel par le Conseil constitutionnel pour insuffisance de parrainages. "De la rancoeur, de la frustration, de la colère, oui, j’en éprouve envers le sieur qui a rejeté ma candidature sans aucune raison. Moi qui voulais éradiquer vraiment la corruption et le chômage", s'était-il emporté sur son compte Twitter. Il a enfoncé le clou au cours d'une conférence de presse le jeudi 17 septembre 2020. "Nous disons haut et fort que le Conseil constitutionnel ne dit pas la vérité. Nous avons été volés. Il a simplement usé de faux pour nous éliminer de la compétition", avait avancé le patron de la Nouvelle Côte d'Ivoire.

Il faut savoir que face à la crise qui secoue la Fédération ivoirienne de football dans le cadre de l'élection de son futur président, la FIFA a décidé de la mise sous tutelle de la FIF. L'instance gérée par Gianni Infantino a annoncé la "désignation d’un comité de normalisation pour la Fédération ivoirienne de football en nommant "un comité de normalisation pour la FIF en vertu de l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA".