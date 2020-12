Factures CIE et SODECI exorbitantes: Samba David menace

Samba David, président de la Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire, a animé, lundi 28 décembre 2020, une conférence de presse au cours de laquelle il a décliné ses prérogatives pour l’année 2021.

Samba David: "L’État ivoirien devrait tout simplement annuler ses taxes sur les factures d’eau et d’électricité"

L’amélioration des conditions de vie des populations sera au centre des futurs combats que mèneront Samba David et la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire (CICI) au cours de l’année 2021. L’activiste de la société civile a fait l’annonce ce lundi 28 décembre 2020, lors d’une conférence de presse qu’il a animée à Yopougon. Selon lui, les factures d’eau et d’électricité en Côte d'Ivoire, reviennent chères aux consommateurs « parce que nous payons trop de taxes ».

« Quand on prend la taxe CIE électrification rurale. Depuis combien de temps nous payons l’électrification rurale, mais quand on fini de payer et qu’il y a un nouveau village qui est électrifié, on ne salue pas les Ivoiriens, mais on dit le président vient d’électrifier un village. Pourtant c’est nous qui payons sur les factures. C’est une arnaque », s’est insurgé Samba David.

L’activiste de la société civile a rappelé que ce sont plus de deux millions de personnes, selon des chiffres officiels, qui sont abonnées aux réseaux CIE et plus de 1,5 million pour la SODECI. « Les 2 millions 500 000 abonnés qui paient les taxes, combien cela fait par mois et combien cela fait par an? Jamais on a eu le montant de ce coût.

« Alors si tout est attribué au président et qu’il y a un budget pour électrifier les villages, à quoi sert cette taxe d’électrification rurale sur les factures d’électricité », a-t-il encore interrogé. Le président de la coalition des indignés a par ailleurs fait cas de la redevance RTI, des taxes de ramassage d’ordures, de la taxe fixe et la TVA qui en réalité ne servent à rien d’autre qu’à aggraver la souffrance des populations.

« Vu la place de leader en matière de production en matière de production d’énergie qu’elle tient, les autorités ivoiriennes peuvent épargner aux Ivoiriens de telles souffrances. L’État ivoirien devrait tout simplement annuler ses taxes sur les factures d’eau et d’électricité. Nous pensons que cela doit changer en 2021 », a laissé entendre Samba David.

« Il faut que nos dirigeants comprennent que cette situation ne peut pas perdurer. Il faut qu’ils viennent en aide aux populations », a-t-il argué. « Il y a une lutte que nous devons mener. 2021 sera sous le sceau de l’amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Nous devons faire quelque chose », a-t-il lancé à l'endroit de tous les consommateurs d'eau et d'électricité.