Attaque terroriste au Niger : Roch Kaboré solidaire de Issoufou

Le Niger a été secoué par un attentat terroriste qui a causé une centaine de morts, ce week-end. Roch Kaboré, le chef de l'État du Faso, dans un tweet, a exprimé sa solidarité au peuple nigérien ainsi qu'à son homologue Mahamadou Issoufou.

Roch Kaboré à Issoufou : « Mes condoléances les plus attristées au Peuple nigérien »

Samedi 2 janvier 2021, en marge de la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du Niger, une horde de terroristes lourdement armés et venus à bord d’une centaine de motos lançait un assaut sur les localités de Tchombangou et Zaroumdareye dans la commune de Tondikiwindi, près de la frontière du Mali. Le dernier bilan de cette attaque fait état de cent (100) morts et vingt-cinq (25) blessés.

Le président Mahamadou Issoufou, très affecté par cette attaque en cette fin de mandat, a présenté ses condoléances aux familles éplorées, tout en convoquant d'urgence un Conseil national de sécurité, ce lundi, afin de prendre les décisions idoines. Une compagnie militaire a d'ailleurs été dépêchée sur les lieux afin d'assurer la sécurité du reste de la population.

Le président burkinabè, Roch Kaboré, s'est montré solidaire à son homologue nigérien dans cette épreuve que traverse son pays. « Je présente mes condoléances les plus attristées au Peuple nigérien, à mon homologue Mahamadou Issoufou et aux familles éplorées suite à l'attaque terroriste qui a visé deux villages de l'ouest du Niger. Je leur témoigne la solidarité du Peuple burkinabè », a-t-il tweeté.

À noter que la sous-région ouest-africaine est en proie à une menace terroriste sans précédent. Pour donc juguler le fléau qui les menace, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie, des pays sahéliens, ont mis en place le G5 Sahel afin de faire face à cette menace. Les présidents des pays ci-dessus mentionnés assurent la présidence tournante de cette force militaire.