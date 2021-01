Après Gbagbo, ce qu'a fait Blé Goudé à la libération d'Affi N'guessan

Charles Blé Goudé, l’ex-chef de la galaxie patriotique, s’est acquitté de son devoir de solidarité envers Pascal Affi N’guessan, l’ex- Premier ministre ivoirien fraîchement sorti de prison.

Charles Blé Goudé en extase après la libération d'Affi N'guessan

Remis en liberté provisoire après 7 semaines de détention à l’école de gendarmerie d’ Abidjan, Pascal Affi N’guessan continue de bénéficier de la compassion de ses pairs de la scène politique ivoirienne. Charles Blé Goudé, en liberté conditionnelle à La Haye, lui a témoigné sa compassion. « Hier 03 janvier 2021, j'ai tenu à m'acquitter d'un devoir de solidarité. J'ai échangé avec le Premier ministre Pascal Affi Nguessan, porte-parole des plateformes de l'opposition ivoirienne », a révélé l’ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen, sur les réseaux sociaux.

Blé Goudé indique avoir exprimé au président de la frange légale du FPI, toutes ses félicitations et sa solidarité, après cette remise en liberté intervenue, mercredi 30 décembre 2020. Charles Blé Goudé, faut-il le rappeler, avait, dès les premières heures de la libération d'Affi N'guessan, salué un "geste d'apaisement" des autorités ivoiriennes. Il avait, au nom du COJEP, son parti politique, demandé au président Alassane Ouattara "d'aller plus loin en prenant des mesures générales et courageuses en vue de l'élargissement de l'ensemble des détenus politiques pour tourner définitivement la page des tensions politiques dans notre pays".

Interpellé dans la nuit du vendredi 6 novembre 2020 puis inculpé pour « atteinte à l’autorité de l’ État », le porte-parole de l’ex- Conseil national de transition (CNT) mis en place par l’opposition durant les heures chaudes de la crise électorale de 2020, avait été mis en isolement dans une villa de l’ école de gendarmerie d’ Abidjan où il aura passé plus d'un mois. La libération de Pascal Affi N'guessan est le fruit du dialogue politique ouvert par le gouvernement avec l'opposition en vue de décrisper le climat social, sérieusement entamé après les tragiques évènements qui ont émaillé le scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020.

Avant Blé Goudé, lundi, c'était Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI, qui envoyait une délégation de son parti auprès d'Affi n'guessan, lui témoigner tout son soutien. "Le président GBAGBO nous a demandé d'apporter notre soutien à notre frère Affi N'guessan, après sa détention arbitraire par le RHDP», confiait Dr Assoa Adou à l’issue de la visite de compassion.