Nouvel An 2021 : Les voeux de Charles Blé Goudé aux Ivoiriens

L'année 2020 a été particulièrement difficile pour bon nombre d'Ivoiriens. À la faveur de cette année nouvelle 2021, Charles Blé Goudé a tenu à adresser un message d'espoir à ses compatriotes.

Charles Blé Goudé aux Ivoiriens : « Puisse DIEU vous bénir en cette année 2021 »

À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a été frappée de plein fouet, en 2020, par la crise sanitaire à Coronavirus avec son cortège de morts et de mesures barrières qui a plongé l'économie ivoirienne dans une certaine récession.

À la Covid-19, s'ajoute la crise politique liée à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. L'opposition ivoirienne, contestant le 3e mandat d'Alassane Ouattara, a appelé à la désobéissance civile et au boycott actif de ce scrutin. Des pertes en vies humaines, des blessés et d'importants dégâts matériels ont été dénombrés à travers de nombreuses localités ivoiriennes.

Les acteurs politiques ivoiriens ont toutefois décidé de mettre balle à terre en initiant un dialogue politique entre le gouvernement, les partis d'opposition et la société civile, sous la conduite du Premier ministre Hamed Bakayoko. Une fumée blanche semble déjà sortir de ces discussions avec la libération de Pascal Affi N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien (FPI).

L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, en liberté sous conditions à Bruxelles a, dans la foulée, reçu deux passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique. Les tractations autour de son retour en Côte d'Ivoire se poursuivent en coulisses. Son filleul, Charles Blé Goudé, qui se trouve à La Haye, est également en attente de son passeport pour rentrer au bercail.

Mais en attendant l'effectivité de ce retour au pays natal, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) a tenu à adresser un message particulier à ses compatriotes. Dans un tweet publié aux premières heures de 2021, l'ancien leader de la galaxie patriotique a fait ses voeux : « Joyeux Nouvel An chers tous, puisse DIEU vous bénir en cette année 2021. » Avant de mettre comme images un coeur et un drapeau tricolore orange, blanc et vert, pour témoigner de son grand amour pour la Côte d'Ivoire.

Notons qu'à la suite du message à la Nation du Président de la République Alassane Ouattara, de nombreux leaders d'opinion ont également adressé leurs voeux à leurs compatriotes.