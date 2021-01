Présidence CAF: Jacques Anouma déclaré apte, Ahmad Ahmad récalé

Présidence CAF - La Commission de gouvernance de la Confédération africaine de football (CG-CAF) a validé les candidatures de l’Ivoirien Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, et de celle d’Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et actuel membre du comité exécutif de la CAF pour le poste du président de l’instance.

Présidence CAF : 5 candidatures examinées, 2 en attente

La CG-CAF réunie les mardi 5 et mercredi 6 janvier au Caire en Egypte, a indiqué avoir reçu et étudié 5 candidatures à l’élection au poste de président de la CAF du 12 mars 2021 à Rabat au Maroc.

C’est l’après-midi du jeudi 7 janvier, que la CAF a annoncé officiellement la validation des deux de ces candidatures : celle d’Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF, et celle de l’Ivoirien Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA et ancien président de la Fédération ivoirienne de football.

Présidence CAF: Ahmad Ahmad récalé

En revanche, la candidature du président sortant Ahmad Ahmad a été déclarée inéligible en raison de la suspension de 5 ans prononcée par la FIFA le concernant, malgré son appel déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), a indiqué afrik-foot.

La CAF a par ailleurs donné un feu vert provisoire à Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football et membre du comité exécutif de la CAF, et au milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, président du club de Mamelodi Sundowns.

« Leurs candidatures ont été jugées recevables. Cependant, la commission a estimé que des vérifications complémentaires sont nécessaires avant une décision finale. A cet effet, une audition de ces candidats sera organisée au Caire le 28 janvier 2021 », a précisé l’instance.

La commission d’éthique de la FIFA a suspendu pour cinq ans le président sortant de la Confédération africaine et infligé à Ahmad Ahmad '' une amende de 185 000 euros'' environ 121 000 000 FCFA ''pour détournements de fonds''.

Rappelons-le, le dirigeant malgache de 60 ans est à la tête du football africain depuis 12 mars 2017. Il avait été déjà soupçonné de corruption et avait été placé en garde à vue dans le mois de juin 2019 à Paris.

Cette étape franchie, le candidat challenger, l'Ivoirien Jacques Anouma dont la candidature est portée par la FIF et le gouvernement ivoirien, sera face au sénégalais Augustin Senghor le 12 mars pour un duel de titan sur fond de contrôle du Comité exécutif de la CAF.