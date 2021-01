Jacques Anouma veut donner un "nouveau départ" au foot africain

Jacques Anouma est en lice pour la conquête du fauteuil de président de la CAF (Confédération africaine de football). L'ancien patron de la FIF (Fédération ivoirienne de football) a officiellement annoncé sa candidature à la succession du Malgache Ahmad Ahmad. Deux mois avant la tenue de l'élection, le créateur du Tournoi des 4 nations dévoile ses ambitions pour le foot africain.

Jacques Anouma déballe sa vision pour le football africain

Dans un courrier daté du 7 novembre 2020, Augustin Sidy Diallo, le défunt président de la Fédération ivoirienne de football a informé les clubs, les groupements d'intérêt, la presse et l'opinion sportive qu'au cours d'une audience, Jacques Anouma lui a fait part de son intention de se porter candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. L'ex-patron du football ivoirien a par ailleurs répondu favorablement à la demande du natif d'Alépé qui sollicitait le parrainage de la FIF.

Les autorités ivoiriennes ont également décidé d'accompagner Jacques Anouma dans son combat pour la conquête de la présidence de la CAF, a révélé Sidy Tiémoko Touré au sortir d'un Conseil des ministres. "Notre compatriote, l’ambassadeur Jacques Bernard Daniel Anouma, a fait acte de candidature à la présidence de la CAF, faîtière et instance de prise de décisions dans le domaine du football sur le continent africain. Le Conseil a décidé d’apporter le soutien de l’État à la candidature de notre compatriote à l’occasion de l’assemblée générale élective du président de cette institution prévue le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc", s'est-il exprimé avant de souligner que "le Conseil a instruit le ministre des Sports et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de prendre les mesures diligentes aux fins de succès de cette mission".

Pour sa part, Jacques Anouma vend son projet baptisé "Servir le football africain" basé sur une vision d'une CAF forte et conquérante". "L’Afrique du football a besoin d’un nouveau départ basé sur une vision claire de la stratégie à développer (...) Ce projet est guidé par trois (3) grands principes : Modernité - Responsabilité - Transparence, et des valeurs intangibles : éthique, équité, générosité, proximité. C’est ensemble, dans la solidarité et l’unité retrouvées, que nous réussirons à porter haut le football africain sur la scène mondiale. Le coup de sifflet pour le renouveau du football africain retentira bientôt !", a fait savoir le candidat ivoirien.