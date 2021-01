Côte d'Ivoire: En visite privée en France, Hamed Bakayoko chez Gbagbo?

Hamed Bakayoko s'est envolé pour Paris par vol régulier de la compagnie Air France, dans la nuit de jeudi 7 au vendredi 8 janvier 2021, apprend-on du confrère AfrikSoir. Mais que de questionnement sur ce voyage non officiel du Premier ministre ivoirien dans l'Hexagone.

Que de questions autour du voyage non officiel d'Hamed Bakayoko en France

Assurant l'intérim d'Amadou Gon Coulibaly à la Primature ivoirienne, Hamed Bakayoko a finalement été officialisé par décret signé par le Président Alassane Ouattara, le 30 juillet 2020. Et depuis, le Maire d'Abobo cumule les fonctions de Premier ministre, chef de Gouvernement et ministre de la Défense, sans oublier sa fonction parlementaire en tant que Député de Séguéla.

En dépit de toutes ces responsabilités, Hambak est bien à la tâche et ne se donne aucun répit pour accomplir les missions à lui confiées par le Président Alassane Ouattara, dont il est un homme de confiance. Pour ces derniers mois, le nouveau Premier ministre ivoirien était à la tâche pour une bonne organisation de l'élection présidentielle, dans un environnement sain et apaisé.

Le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier a cependant été émaillé de violences, avec à la clef des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Hamed Bakayoko n'a donc pas manqué de parcourir les contrées ivoiriennes, épicentre de ces violences, afin d'apaiser les tensions. C'est encore lui qui a dirigé le dialogue politique entre le gouvernement, les partis d'opposition et la société civile.

Cette débauche d'énergie nécessite donc du repos pour celui qui a été, plusieurs mois durant, au four et au moulin. « Ce n’est pas une mission officielle. Le Président a validé ce petit congé, en quelque sorte. Il faut savoir que depuis sa nomination, le Premier ministre n’a pas bénéficié de repos, même durant la période des vacances. C’était donc normal qu’il se repose un peu », a confié un proche du PM au confrère.

Hamed Bakayoko a toutefois été saisi de nombreux dossiers dont celui du retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le cas Guillaume Soro, ainsi que les autres personnalités politiques en exil sur le vieux continent. Profitera-t-il de son séjour hexagonal pour rendre une visite à l'ancien président ivoirien, dont le retour en Côte d'Ivoire est de plus en plus imminent ?