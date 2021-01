Charles Blé Goudé : Sa vision pour la nouvelle société ivoirienne

Charles Blé Goudé ambitionne de bâtir une nouvelle société ivoirienne. Pour ce faire, le président du Cojep ne cesse de s'interroger sur ce qui leur incombe, à lui et à ses compatriotes, pour une Côte d'Ivoire de valeurs et de principes.

Charles Blé Goudé : « Quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir ? »

Absent de la Côte d'Ivoire depuis près de dix ans, Charles Blé Goudé ambitionne de rentrer en Côte d'Ivoire. Après son acquittement devant la Cour pénale internationale (CPI) et la levée des restrictions auxquelles était assortie sa mise en liberté, l'ancien leader de la galaxie patriotique a une seule pensée en tête : rentrer dans son pays pour apporter sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle.

Son mentor Laurent Gbagbo a d'ailleurs reçu ses passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, et les tractations autour de son retour au bercail vont bon train entre ses émissaires et les tenants du pouvoir à Abidjan. Officiellement, Blé Goudé indique n'avoir fait aucune demande de passeport, car, indique-t-il,son retour en Côte d'Ivoire est intimement lié à celui de son référent politique. N'empêche que certains de ses proches ne cessent de plaider auprès des autorités ivoiriennes pour remettre à l'ancien ministre de la Jeunesse du dernier Gouvernement de Gbagbo un passeport.

Mais avant que ces démarches ne puissent aboutir et qu'il ne puisse entamer son voyage de retour, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) rêve à une Côte d'Ivoire bâtie autour de valeurs et de principes. Après avoir publié le même message, le samedi, sur sa page Facebook, Charles Blé Goudé revient à la charge sur son compte Twitter avec le même questionnement : « QUELLE SOCIÉTÉ IVOIRIENNE VOULONS-NOUS BÂTIR ? AUTOUR DE QUELLES VALEURS, DE QUELS PRINCIPES ? Un jour ou autre, nous devrons donner une réponse à ces interrogations parce que nous ne pouvons pas continuellement les contourner. Un très bon week-end à tous. »

La réponse à ces interrogations, tel est le carrefour où CBG donne rendez-vous à ses compatriotes.