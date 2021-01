Affaire "crise au Fonds d'entretien routier ": Le DAF dit ses vérités

Le Fonds d'entretien routier (FER) serait-il en proie à une crise interne ? Dans une publication sur les réseaux sociaux, un internaute mettait à nu une profonde mésentente entre Diaby Lanciné, le directeur général de cette société d'État, et son directeur administratif et financier, Amon Angba Lucien. Devant ces propos, le DAF du FER a brisé le silence.

Le DAF du Fonds d'entretien routier dément toute crise interne

Selon des propos tenus par le nommé Kamagaté Alidou sur les réseaux sociaux, "le DAF du Fonds d'entretien routier monsieur Amon Angba Lucien n'est pas du tout content du directeur général. Pour cause de multiples sorties d'argent (sans pièces justificatives) pour le compte personnel et les besoins familiaux de Diaby Lanciné, DG de cette société d'État". Cette sortie a immédiatement interpeller l'un des mis en cause, Amon Angba Lucien, qui a tenu à faire des précisions sur cette affaire.

"Je viens par la présente exercer mon droit de réponse. En effet, j'estime que les propos tenus à mon encontre sont d’une extrême gravité et de nature à porter atteinte à l’honorabilité de M. Lanciné Diaby, à mon honneur et aux valeurs que prône notre institution, le Fonds d’entretien routier. Laissez-moi vous informer que je travaille toujours en bonne intelligence avec le directeur général du FER qui a bien voulu m’accorder sa totale confiance", a répondu le DAF sur la page Facebook du Fonds d'entretien routier.

Poursuivant, le collaborateur du patron du Fonds d'entretien routier a noté qu'il ne permettra pas que "des personnes mal intentionnées viennent m'attribuer des propos mensongers et ternir" son image auprès du directeur général du FER. Par ailleurs, il se réserve le droit d'intenter une action en justice contre votre le sieur Kamagaté Alidou.

Notons que le Fonds d'entretien routier avait déjà été au centre d'une vive polémique, le vendredi 20 novembre 2020, à travers le licenciement de l'un de ses employés pour sa mauvaise façon de servir. Il était accusé d'avoir utilisé "sans autorisation, en date du 20 novembre 2020, la somme de 5000 F CFA à des fins personnelles".