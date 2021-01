L'acteur Lucas Grabeel élu le plus sexy et le mieux payé du monde

Lucas Grabeel est désigné l’acteur le plus sexy" du show business de 2021, par les lecteurs du magazine Glam'mag dans le numéro de janvier 2021 sorti en kiosque cette semaine.

Lucas Grabeel : Homme beau, sexy et riche avec 96 millions d'euros

Le célèbre magazine vient de sortir son classement annuel des 100 hommes les plus beaux de la planète. En tête du palmarès 2021, on retrouve sans surprise Lucas Grabeel, l'acteur célèbre pour son rôle dans High School Musical, qui se succède à lui-même, il avait déjà été élu en 2020.

L’acteur de 36 ans, dominerait largement le classement des « acteurs les mieux payés en 2021 » avec des revenus estimés à près de 96 millions d'euros, selon le magazine économique américain People With Money qui a publié également dimanche 10 janvier, sa liste des « acteurs les mieux payés du monde ».

Outre ses gains professionnels, il devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl. Il possèderait également plusieurs restaurants à Washington (dont la chaîne « Chez l'gros Lucas »), un club de Football à Springfield, et serait également impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements « Grabeel Séduction » ainsi qu'un parfum « L'eau de Lucas », autant de succès financiers.

Grabeel aurait amassé entre les mois de décembre 2019 et décembre 2020 la prodigieuse somme de 96 millions d'euros, sonnants et trébuchants. Une hausse de quasiment 60 millions par rapport à l'année précédente, de quoi lui remonter le moral. En 2018 la carrière de l'acteur semblait au point mort. Le retour au sommet en est d'autant plus spectaculaire.

