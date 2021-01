Sénégal: Un artiste vole 5 millions et se réfugie au Mali pour un clip

Au Sénégal, le chanteur Modou Diol, très célèbre dans le secteur de la livraison, a fait main basse sur une forte somme d’argent. L’artiste a volé près de 5 millions de FCFA pour se cacher au Mali.

Sénégal: Modou Diol, l’artiste-livreur se livre les 5 millions de sa patronne et s'enfuit

Modou Diol voulait réaliser, à tout prix, son rêve: devenir un célèbre chanteur au Sénégal. Très impatient, le jeune livreur à Dakar pour une entreprise de la place, n’a pas compris que c’est seulement dans le dictionnaire que Réussite vient avant Travail. Ne sachant pas qu’il faut savoir se presser sans être impatient, Modou Diol a pris le dangereux et tentateur raccourci de la facilité.

C’est ainsi qu’une jeune entrepreneuse sénégalaise, M. N., a fait appel à ses services pour qu’il lui dépose la somme de 4 millions 900 mille francs CFA à la banque. Selon seneweb, malheureusement pour elle, non seulement Modou Diol ne le fit jamais, mais il s’enfuit avec la grosse somme. Les faits ont eu lieu le 30 décembre 2020. La victime qui a porté plainte, n’a actuellement que ses larmes pour pleurer. Modou Diol a quitté le territoire sénégalais pour se réfugier au Mali.

C’est lui-même qui l’a fait savoir à M. N., en lui envoyant ce week-end du 16 au 17 janvier 2021, des audio et messages via WhatsApp. Modou Diol avoue avoir commis ce vol afin de réaliser son rêve de toujours : devenir artiste et sortir un clip. Depuis, notre futur grand artiste chanteur est très actif sur Instagram et Snapchat, et publie régulièrement les images du tournage de son prochain clip dont la version audio est déjà disponible.

Sénégal: L'industrie musicale au point mort

Au Sénégal, la pandémie de la COVID-19 qui perdure depuis plusieurs mois, commence à avoir des conséquences sociales dramatiques chez les artistes. C’est l’aveu du musicien Thiat Seck qui ne cache pas son désespoir. Les acteurs culturels ont haussé le ton récemment après les nouvelles mesures restrictives qui visent principalement leurs activités. Pour calmer la situation, les autorités ont entamé des pourparlers avec les représentants de l'industrie.