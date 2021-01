Après la suppression des frais COGES : La FESCI gagne un autre combat

La FESCI vient de remporter une autre bataille. Alla Saint Clair, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a réussi à faire plier les autorités universitaires concernant le coût de la formation doctorale à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (UFHB).

Doctorat à 500 000 F CFA : La FESCI fait reculer les autorités

On se rappelle qu'Alla Saint Clair était monté au créneau pour dénoncer l'augmentation des coûts à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le secrétaire général de la FESCI a durci le ton devant la décision des autorités de faire passer le coût de la formation doctorale de 90 000 francs CFA à 590 000 francs CFA. "Face à une administration insensible à l'amélioration de nos conditions et qui ne trouve de résolutions à nos problèmes que dans l'augmentation du coût de tout dans nos universités, nous nous érigeons en bloc intellectuel et syndicaliste", s'était offusqué le premier responsable de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire.

Cependant, une rencontre entre la FESCI et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a aussi vu la participation de la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a permis d'aplanir les sentiers. Selon une note d' Alla Saint Clair, il est prévu un séminaire inclusif des différents acteurs et partenaires du système universitaire ivoirien se tiendra pour apporter une réflexion sur l'école doctorale. Le "général Makélélé" a également soutenu que pour cette année 2020/2021, la formation doctorale sera reconduite avec un coût de 90.000 francs CFA.

Par ailleurs, précise Alla Saint Clair, il a été décidé de la prise en compte d'etudiants non inscrits et ayant toutefois composé dans le procès-verbal. À cet effet, les inscriptions seront bientôt ouvertes pour permettre aux étudiants susmentionnés de finaliser leurs inscriptions. La FESCI est parvenue à obtenir la suspension de la mesure d'augmentation du coût des timbres de la scolarité centrale. Le coût demeure donc à 300 francs CFA.

"Enfin , en ce qui concerne la mesure de suspension des soutenances de thèses à l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody relativement au désir de l'administration de ladite université de constituer le fichier des thèses, il sera permis, aux étudiants déjà programmés c'est-à-dire bénéficiant de leur autorisation pour la soutenance et aussi ceux qui ont eu un retour de leurs travaux en instruction, de soutenir exceptionnellement jusqu'au 31 mars 2021 sans avoir à payer une nouvelle fois la scolarité", a conclu le premier responsable de la FESCI.

Il faut noter que le syndicat estudiantin s'est déjà félicité de la suppression des frais COGES annoncée par Alassane Ouattara lors de sa prestation de serment le lundi 14 décembre 2020.