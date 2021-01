Bongouanou: Pourquoi Affi N'guessan a remplacé Gilbert Amalaman

Gilbert Amalaman, député sortant, n’est pas candidat à sa propre succession, aux prochaines élections législatives dans la circonscription électorale de Bougouanou commune. Le cadre du Front populaire ivoirien (FPI) a décidé de passer la main à son « jeune frère », Pr Tano Kassi Pascal.

Législatives à Bongouanou: Pr Tano Kassi Pascal, candidat du FPI en remplacement du député sortant Gilbert Amalaman

C’est au Pr Tano Kassi Pascal qu’ il reviendra de défendre les couleurs du Front populaire ivoirien lors des élections législatives prévues en Côte d’Ivoire, le samedi 6 mars 2021. Ce choix a été entériné à l’issue d’une réunion du secrétariat exécutif, élargie aux secrétaires nationaux de région, le samedi 9 janvier dernier au siège du parti sis aux 2 Plateaux Vallons.

Enseignant-chercheur en Histoire, Pr Tano Kassi aura la lourde tâche de conduire, à la victoire, son parti au soir de cette élection qui enregistra certainement la participation d’autres ténors de l’opposition, notamment soit du PDCI-RDA soit de l’aile du FPI se réclamant de Laurent Gbagbo. La tâche s’annonce certes rude pour le natif de Ahorosso, localité située à 3 km de Bongouanou, mais pas impossible puisqu’il pourra compter sur le soutien indéfectible de son mentor Pascal Affi N’guessan et du député sortant Gilbert Amalaman, deux cadres influents dans la localité.

À 45 ans, Pr Tano Kassi n'est pas un novice en politique. En 2018, il a été l'un des artisans de la victoire des deux candidats du Front populaire ivoirien (Pascal Affi N'guessan et Gilbert Amalaman), lors des élections régionales et municipales dans le Moronou. Fédéral adjoint FPI de Bongouanou et Secrétaire National du FPI chargé des opérations électorales, cet éminent professeur d' Histoire a fait ses premières classes en politique entre 1990 et 2000, dans la section du parti de Laurent Gbago à Ahorosso. Il gravira ensuite les échelons jusqu' en 2015 où il est nommé Fédéral Adjoint FPI Moronou chargé de la Commune de Bongouanou.