En disgrâce avec Ouattara, Guillaume Soro s'en remet à Dieu

Guillaume Soro n'est plus le protégé d'Alassane Ouattara. Les deux hommes se sont brouillés quand le député de Ferké a ouvertement refusé de rejoindre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Et pourtant, ils avaient une relation filiale. Aujourd'hui, retranché en Europe, l'ex-président de l'Assemblée nationale mène son exil en se confiant à Dieu.

Plus rien ne va entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Le fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) qui avait clairement dévoilé son projet de diriger la Côte d'Ivoire, a plutôt été contraint à l'exil. Le 23 décembre 2019, l'ex-chef rebelle, après un long séjour dans l'hexagone, décide de rentrer au pays pour lancer sa campagne électorale.

"Bogota" ne foulera pas le sol ivoirien alors que ses partisans se mobilisent pour l'accueillir. Guillaume Soro déroute son avion et se pose à Accra, au Ghana. Les autorités ivoiriennes lancent un mandat d'arrêt international contre l'homme qui a dirigé l'Assemblée nationale du 12 mars 2021 au 8 février 2019. On lui reproche d'avoir voulu déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara.

Le malheur ne va pas cesser de s'abattre sur Guillaume Soro. Certains de ses proches (Alain Lobognon, Koné Tehfour, Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul, Soro Kanigui Mamadou...) sont interpellés au siège de Générations et peuples solidaires. Depuis ce jour, c'est la descente aux enfers pour l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

Guillaume Soro avait soutenu qu'Alassane Ouattara ne serait pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Les menaces de l'enfant de Kofiplé n'ont pas empêché le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix d'être réélu pour un 3e mandat. Comme si cela ne suffisait pas, le frère aîné de Soro Simon doit faire face à la défection de cadres de GPS. Meité Sindou, Alphonse Soro et Soro Kanigui Mamadou ont tourné le dos aux soroistes. Face à ces difficultés, Guillaume Soro préfère s'en remettre à la providence divine.

Dans un message adressé à la communauté musulmane, celui que l'on surnomme le "leader générationnel" prie pour que Dieu le guide. "Musulmans, musulmanes, chers frères et soeurs, chers amis de l’Islam, qu’Allah accepte nos prières et qu’Il nous guide sur le droit chemin. Bon Djoumah à tous !", a écrit le député de Ferké sur sa page Facebook.