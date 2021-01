PDCI: Coup dur pour Bédié à Agboville, Sotchy Aké M'Bo est décédé

L’ex-maire de la Commune d’ Agboville, par ailleurs vice-président du PDCI-RDA, Sotchy Aké M’Bo Frédéric, est décédé dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 janvier 2021, a-t-on appris de sources proches de son parti.

PDCI-RDA: Décès à Agboville du vice-président Sotchy Aké M'Bo

Délégué départemental du PDCI-RDA d’ Agboville 1 et inconditionnel du président Henri Konan Bédié, l’ancien maire de la commune d’ Agboville entre 1997 et 2001, est décédé dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 janvier 2021. Sotchy Aké M'Bo avait été nommé vice-président du PDCI par Bédié, lui ainsi que Jules Achi Ahouzi, en mars 2019. Sa disparition est un coup dur pour Henri Konan Bédié et son parti le PDCI-RDA.

Le décès de cet enseignant de formation, intervient dans un contexte socio-politique marqué par les préparatifs des élections législatives du 06 mars 2021. Les deux formations politiques que sont le PDCI-RDA et le FPI espèrent, à Agboville, coordonner leurs efforts en vue de ravir le fauteuil qu’occupe le ministre Adama Bictogo depuis 2011.

Selon des sources, feu Sotchy Aké M’Bo semblait la personnalité la mieux indiquée pour conduire au succès cette mission auprès des militants des autres formations politiques de l’opposition. La rédaction d' Afrique-sur7.fr présente ses condoléances les plus attristées à sa famille politique ainsi qu'à sa famille biologique.