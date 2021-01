COVID-19: Tout sur le plan de vaccination et de déploiement des vaccins

En Côte d’Ivoire, le démarrage de la vaccination contre la Covid-19, est prévu en mars 2021, a annoncé le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, lors d’un point de presse à Abidjan, vendredi le 22 janvier 2021.

Côte d'Ivoire: La campagne de vaccination contre la Covid-19, démarre en mars 2021

« Suite aux instructions du Président de la République, la Côte d’Ivoire vient de passer la commande de 200 000 doses de vaccins pour les populations. Un plan de vaccination et de déploiement des vaccins Covid-19, a été élaboré. Le vaccin contre la Covid-19 devrait démarrer courant mars 2021 », a déclaré Eugène Aka Aouélé.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, a indiqué que le gouvernement s’est engagé à acquérir tout vaccin de qualité pour les populations. Les premières livraisons du vaccin Pfizer sont reportées à la mi-février compte tenu des retards dans la mise à disposition des vaccins.

Il a souligné que l’évolution de la maladie du 08 décembre 2020 au 18 janvier 2021, indique une hausse des cas actifs, une augmentation de taux de positivité et une maîtrise du taux de létalité, estimé à 0,55%. Ces résultats montrent, a-t-il relevé, une reprise épidémiologique de la pandémie et non une seconde vague de contamination.

Il en appelle à la responsabilité individuelle et collective des Ivoiriens dans l’application des mesures barrières. Eugène Aka Aouélé a assuré que l’état d’urgence sanitaire décrété par le Conseil national de sécurité (CNS) permettra au gouvernement « d’avoir des pouvoirs exceptionnels et d’aller plus loin dans la mise en œuvre des mesures qui ont été arrêtées ».

À la date du 21 janvier 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 25 751 cas confirmés dont 24 119 personnes guéries, 142 décès et 1 490 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 306 629. Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique rappelle que l’épidémie n’est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudentes, d’être disciplinées et de respecter les mesures barrières notamment le port de masque dans les espaces accueillant du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus.

Source CICG