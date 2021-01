RHDP: Voici toute la vérité sur le frère du Ministre traité d’étranger

Djall Konaté, le frère du ministre Sidiki Konaté, a été traité de non Ivoirien par des militants du RHDP, pour s’être déclaré candidat indépendant aux élections législatives prochaines à Séguéla.

Koné Sinaly, chef du canton Assolo Nafana (Séguéla-Bobi), à propos du frère du ministre Sidiki Konaté (RHDP): « Djall Konaté n’est pas étranger »

Lorsqu’il se déclare candidat indépendant aux législatives du 06 mars 2021 dans la localité de Séguéla, au nord de la Côte d’Ivoire, Djall Konaté, frère benjamin du ministre Konaté Sidiki, se voit aussitôt traité ‘’d’étranger’’ sur les réseaux sociaux par des cyber-activites du RHDP, proches d’Amadou Soumahoro, député sortant de ladite localité et président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Une attitude choquante et une manière inélégante de faire la politique au 21è siècle quand on sait que Djall Konaté est le frère du ministre de l'Artisanat dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP.

Même si l’auteur du post, un certain Losseni Fofana, l’a supprimé avant de se confondre en excuses, il n’en demeure pas moins que cette affaire pose un réel problème d’éthique au sein du parti au pouvoir. « Monsieur Konaté l’homme intègre, je tiens à vous présenter mes excuses. Je me suis emporté par ma passion et mon amour pour Tchomba (Amadou Soumahoro). Excuse moi. Je n’ai pas mesuré l’ampleur de mes propos », s’est-il excusé. Mais la question actuellement est celle de savoir comment les populations de Séguéla qui restent très proches, elles aussi de Djall Konaté pour ses bienfaits, se sentiront-elles lors de la campagne électorale du candidat désigné par le RHDP, surtout après avoir traité un de leurs fils, ‘’d’étranger’’.

"Comment on peut dire du frère du ministre (Sidiki Konaté) qu’il est étranger alors que le ministre lui-même est ivoirien?"

Interrogé par Afrique-sur7, Koné Sinaly, le chef du canton Assolo Nafana (Séguéla-Bobi), agacé par cette polémique, a tenu à lever le voile sur la filiation de Monsieur Konaté. « Il (Djall Konaté) n’est pas étranger. Il ne faudrait pas qu’on travestisse les choses de cette façon-là. Son papa est encore là. Il a tout fait à Bobi, son village dans le département de Séguéla. C’est donc inadmissible qu’on le traite d’étranger », s’est-il offusqué d’entrée, avant de dénoncer cette résurgence de l’ivoirité en Côte d'Ivoire.

«Quand on dit les choses comme ça, je suis mal à l’aise. On a longtemps décrié ce genre d’attitude, il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous les ramenions sur la table (…) Il faut qu’on arrête ce genre de comportement. Tu ne peux pas être un ivoirien et dire à un autre ivoirien qu’il est étranger. Comment on peut dire du frère du ministre (Sidiki Konaté) qu’il est étranger alors que le ministre lui-même est ivoirien? », a-t-il interrogé. Pour le chef Koné Sinaly, il faut éviter de réveiller les vieux démons de la haine et de la division au sein des membres d’une même communauté.

« Il faut qu’on arrête absolument de s’illustrer de cette manière. Si c’est quelqu’un d’autre qui n’est pas de Séguéla, qui le dit, je pourrais comprendre parce qu’il ne le connait pas. Mais, lui qui est de Séguéla, ne peut pas dire de telles choses. Je voudrais donc dire à tous nos parents et aux Ivoiriens, qu’on ne retourne pas en arrière et qu’on ne crée pas d’autres problèmes qui pourraient nous être défavorables. Ce que nous voulons, c’est d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

A quelques semaines de la tenue des élections législatives, le chef du canton Assolo Nafana (Séguéla-Bobi) souhaite que tout se déroule dans le calme et dans le respect de la diversité d’opinions, en vue de préserver la paix et la cohésion entre les populations. « Je souhaite simplement que tout le monde soit candidat et que le meilleur gagne. Que tout se passe sans tension, sans violence pour qu’après, on continue de se regarder comme des frères, car le plus important, c’est la paix et la cohésion entre nous, qui pourront nous conduire au développement. Que Dieu fasse que chacun mette un peu d’eau dans son vin et que nous allions de l’avant », a souhaité Koné Sinaly.