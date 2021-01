Législatives 2021: Gagnoa fait voler en éclats l'alliance Bédié-Gbagbo

La localité de Gagnoa est très disputée par les partis politiques. Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), et Odette Lorougnon, FPI Gbagbo, croiseront le fer, le samedi 6 mars 2021, lors des élections législatives dans la circonscription électorale de Gagnoa Sous-préfecture.

Législatives 2021: Guikahué (PDCI) et Odette Lorougnon (FPI/EDS) vont s'affronter le 6 mars à Gagnoa

Le duel aura bel et bien lieu entre l’aile dure du Front populaire ivoirien (FPI) et le Parti démocratique de Côte d’ Ivoire (PDCI-RDA), dans plusieurs circonscriptions électorales lors des élections législatives prochaines. Dans la circonscription électorale de "Gnagbodougnoa, Dougroupalegnoa, Serihio, et Gagnoa sous-préfecture", Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, et Odette Lorougnon de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la paix (EDS), défendront chacun de son côté, les couleurs de son parti politique face à l’ogre RHDP.

Les deux partis d'opposition, ne sont pas parvenus à trouver un consensus pour le choix des candidatures communes pour les élections du 06 mars. « Le FPI/EDS aurait demandé un siège sur les deux de Yamoussoukro contre le siège de Guikahué à Gagnoa sous-préfecture. Chose que le PDCI-RDA n’aurait pas accepté, considérant que Yamoussoukro est son bastion », révèle Africanewsquick, un site d’information proche du parti de l’opposant Henri Konan Bédié.

En riposte, le parti de Gbagbo a décidé de dresser un de ses pions face à Guikahué dans la sous-préfecture de Gagnoa, qu’ils considèrent comme le bastion de l’ex-président Laurent Gbagbo. Marie Odette Lorougnon, vice-président de FPI/EDS, quitte ainsi la commune d’Attécoubé où elle a occupé le fauteuil de députée entre 2000 et 2011, et pour laquelle elle s’est investie énormément depuis plusieurs années, pour se porter candidate à Gagnoa.