La nation reconnaissante à ses 4 casques bleus ivoiriens tués, au Mali

En Côte d'Ivoire, un hommage national a été rendu, lundi 25 janvier 2021, aux quatre casques bleus ivoiriens tués lors d’une mission de reconnaissance, lundi 13 janvier dernier dans le sud de Tombouctou, au nord-Mali.

Côte d'Ivoire : Hommage national rendu aux 4 casques bleus ivoiriens tués au Mali

L’émotion était palpable au quartier général de l’ Armée ivoirienne à Abidjan, où un hommage national a été rendu, lundi 25 janvier au 4 soldats ivoiriens tués il y a un peu moins de deux semaines dans le sud de Tombouctou. En présence du chef de l’ Etat ivoirien Alassane Ouattara et du Premier ministre, ministre de la Défense Hamed Bakayoko, le chef de l’armée ivoirienne, le Général Lassina Doumbia a tenu à saluer la mémoire de ces 4 héros tombés suite à une attaque terroriste perpétrée par des groupes djihadistes.

"Vous êtes nos héros pour le sacrifice consenti au chevet d'un pays frère. Pour avoir été volontaires pour cette mission au Mali. Pour avoir été sélectionnés parmi plusieurs pour faire partie de ce bataillon. Pour en avoir suivi trois ans durant tous les modules de formation. Vous vous êtes comportés depuis ce déploiement à Tombouctou comme de véritables soldats de la paix, soucieux du bien-être et de la sécurité des populations de votre zone de responsabilité. Sans jamais rechigner", a déclaré le Général Doumbia.

Pour le chef d'Etat major, le décès de ces quatre soldats ivoiriens dans le cadre d’une opération de maintien de la paix dans un pays frère, est une « une fierté ». La reconnaissance de la Nation à l'égard de ces soldats tombés au combat, s'est traduite par leurs promotions au grade supérieur et leurs décorations à titre posthume à la dignité de chevaliers dans l'Ordre national par le Premier Ministre Hamed Bakayoko. Ainsi, les sergents-chefs Adama Bakayoko et Yacouba Doumbia ont été promus adjudants. Quand, le sergent Jean-Bernard Amian Guiegui est devenu sergent-chef et le caporal Moustapha Bamba, caporal-chef.

Les conditions de décès des 4 casques bleus ivoiriens

Ces quatre militaires, en mission au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), ont péri le 13 janvier dernier à Tombouctou, au cours d'une opération de reconnaissance, après l’explosion de leur véhicule sur un engin explosif et une attaque de leur convoi par un groupe armé. Les sergent-chefs Yacouba Doumbia, Adama Bakayoko, Amian Jean-Bernard Guieguy et le caporal Moustapha Bamba des forces spéciales ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale le 13 janvier entre Douentza et Tombouctou, dans le nord du Mali, où ils étaient en patrouille.

Trois d'entre eux ont été tués sur le coup dans l'explosion, le quatrième blessé par la même explosion, a succombé le lendemain, lors de son évacuation vers le Sénégal. Ils étaient intégrés à la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), au sein de laquelle 816 Ivoiriens sont déployés, selon les chiffres onusiens.