Bourse 2018-2019: La FESCI annonce une bonne nouvelle aux étudiants

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) annonce via un communiqué que le paiement des bourses de l'année universitaire 2018-2019 débute le jeudi 28 janvier 2021. Le secrétaire général de ladite organisation, Saint Clair Alla a également annoncé des innovations.

Dans un communiqué publié le mercredi 27 janvier 2021, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), par l'intermédiaire de son secrétaire général, Saint Clair Alla, fait savoir qu'après des mois de patience, "le processus de paiement d’attribution des bourses de l’année académique 2018-2019 est enfin prévu pour débuter ce jeudi 28 janvier 2021".

Par ailleurs, la FESCI précise que le paiement d’attribution des bourses de l’année universitaire 2018-2019 sera marqué par le début du processus de bancarisation de la bourse avec le paiement en ligne par le canal de trésor-money. "Ce nouveau mode de paiement vise à permettre à chaque étudiant boursier de percevoir sa bourse directement sur son téléphone sans avoir à subir les habituelles tracasseries administratives et autres", explique Saint Clair Alla, surnommé le "général Makélélé".

Le successeur de Assi Fulgence Assi (AFA) n'a pas manqué de féliciter la direction générale du Trésor de la comptabilité publique, particulièrement le directeur général Konan Jacques Assahoré, sans oublier l'ensemble des autorités compétentes en charge des bourses pour cette importante innovation. Toutefois, le premier responsable de la FESCI a appelé ses camarades à adhérer pleinement à ce nouveau projet.

Il faut rappeler que le paiement des bourses de l'année universitaire 2018-2019 avait été au centre d'une rencontre d'étudiants de l'université Nangui Abrogoua et Alassane Ouattara le mardi 28 janvier 2020 à l'amphithéâtre de l'université de Cocody. "Les décisions du renouvellement des bourses universitaires sont sorties depuis plus de deux mois. La Direction d’orientation et des bourses (DOB) a fini de faire son travail en nous octroyant des numéros de décisions et le Centre régional des œuvres universitaires (CROU) refuse de communiquer les dates de paiement sous prétexte qu’il n’y a pas d’argent au trésor public pour les étudiants", avait dénoncé le délégué Marc Kouamé.