PDCI: De retour à Abidjan, ce qui s'est passé au domicile de Guikahué

Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a regagné Abidjan, mercredi 27 janvier 2021, soit un mois après son évacuation d’urgence en France suite à une contamination au Covid-19.

Côte d'Ivoire: Retour à Abidjan de Guikahué après plus d'un mois d'absence

C’est dans la soirée du mercredi 27 janvier 2021 que le bras droit du président Henri Konan Bédié a regagné librement et sans faire de bruit, la capitale économique ivoirienne. Aussitôt arrivé, le secrétaire exécutif du PDCI est passé saluer son ‘’père’’ Henri Konan Bédié et lui donner la primeur des nouvelles avant de rentrer chez lui où l’attendaient amis, famille et collaborateurs.

«A 20H49, un cortège de véhicules arrivent et stationnent devant sa résidence. Sa voiture de commandement rentre au garage. Des cris de joie s’élèvent. Des prières se font entendre. Tous ses amis, ses enfants, ses collaborateurs, une cinquantaine de personnes étaient en liesse. Enfin, il est là. Et en bonne santé. Dieu soit loué, disaient les uns et les autres», raconte le site Africanewsquick.

Il y a une semaine, Maurice Kakou Guikahué bénéficiait d’une remise en liberté provisoire même s'il reste placé sous contrôle judiciaire. Le N° 2 du PDCI avait été arrêté en novembre 2020 et accusé de « complot contre l’autorité de l’État » après la mise en place du Conseil national de transition (CNT) au lendemain de la réélection du président Alassane Ouattara en octobre 2020.

En détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, il avait été transféré d'urgence un mois plus tard, vers l’Institut de cardiologie d’ Abidjan, suite à une contamination au COVID-19. La dégradation de son état de santé a ensuite nécessité son évacuation d’urgence vers un hôpital parisien pour y subir des soins plus appropriés.

L’ex-ministre de la Santé, rentre libre à Abidjan puisqu’il bénéficie d’une liberté provisoire prononcée en sa faveur depuis le 19 janvier 2021. Sous contrôle judiciaire, M. Guikahué peut tout de même représenter son parti aux élections législatives du 06 mars 2021. Il est d’ailleurs le candidat du PDCI dans la circonscription électorale de Gagnoa sous-préfecture où il croisera le fer, le 6 mars prochain, avec Odette Marie Lorougnon de la plateforme politique EDS, proche de Laurent Gbagbo.