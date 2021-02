CEI: Recalé aux législatives 2021, Damana Pickass veut tout "casser"

Adia Damana Pickass compte saisir le Conseil constitutionnel après l’invalidation de sa candidature aux élections législatives par la Commission électorale indépendante (CEI).

Damana Pickass: "Nous serons candidats pour gagner ces élections législatives à Marcory"

Justin Koné Katinan et Damana Pickass, tous deux « exilés politiques » et proches de l’ex-président Laurent Gbagbo, ont été déclarés inéligibles au scrutin législatif du 06 mars 2021 par la Commission électorale indépendante. Selon l’organe électoral, les deux représentants de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), respectivement candidats à Port-bouët et à Marcory, ne remplissent pas les critères du code électoral, notamment celui concernant « la résidence en sol ivoirien ».

« Ils ont produit un certificat de résidence dans lequel il est indiqué uniquement le lieu de résidence des intéressés, sans mentionner qu’ils y résident de façon continue durant les cinq ans précédant la présente élection, alors qu’ils sont notoirement reconnus comme résidant à l’étranger », a expliqué le président Coulibaly-Kuibiert.

Selon ce dernier, les deux cadres du Parti de Laurent Gbagbo, invités à fournir des compléments d’information par courriers n°021 et n°022 en date du 27 janvier 2021, n’ont pu ni produire les justificatifs complémentaires attestant de leur résidence continue en Côte d’Ivoire, durant les cinq ans précédant les élections, ni faire la preuve de ce que leur sont applicables, les exceptions permettant de déroger à cette prescription légale.

« La CEI fait du dilatoire et de la mauvaise foi. Elle applique les critères d’éligibilité de façon sélective et à la tête du client (…). Je suis un exilé politique et ce statut fait que la clause de résidence ne s’applique pas à moi ainsi qu’à Katinan, selon le code électoral », a réagi le vice-président du Front populaire ivoirien, après avoir pris connaissance, dimanche 31 janvier 2021, de l’invalidation de sa candidature.

Damana Pickass annonce qu’il va saisir le Conseil constitutionnel pour casser cette décision de la Commission électorale indépendante. « Pour nous, la lutte continue. Nous allons élever un contentieux devant le Conseil constitutionnel et faire casser la décision de la Commission électorale indépendante (…) Nous ne désespérons pas en nos institutions (…) Nous serons candidats pour gagner ces élections législatives à Marcory », a-t-il lancé. Bien que déclarés inéligibles, ces deux proches de Laurent Gbagbo peuvent contester devant le Conseil constitutionnel, la présente décision dans un délai de huit jours, à compter de la date de publication de la liste des candidats par la CEI.