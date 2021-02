Blé Goudé engage le COJEP dans les législatives, ce qu'il a décidé

L’ex-patron de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé a annoncé qu’il soutiendra les candidatures de ses camarades de parti en lice pour le prochain scrutin législatif.

Blé Goudé: "Le COJEP n'a pas été créé contre quelqu'un"

Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) n’est certes pas engagé dans les prochaines élections législatives, mais entend tout de même soutenir ses cadres en lice sous la bannière indépendante. Charles Blé Goudé l’a annoncé, dimanche 31 janvier 2021, depuis La Haye, lors de la rentrée politique du COJEP.

"Je serai à vos côtés. Entre ma position de logique et les larmes de mes parents, j'ai choisi les larmes de mes parents. J'ai accepté que mes camarades partent aux élections législatives et je l'assume et je serai aux côtés de nos parents pour la campagne", a affirmé Charles Blé Goudé, avant de rassurer sur sa disponibilité à soutenir tous les candidats de l'opposition à ce scrutin législatif du 06 mars 2021.

«Je suis Opposant ! C'est notre attitude vis-à-vis du régime qui détermine notre statut d'opposant. Est-ce que nous sommes sur la même liste que les partis politiques au pouvoir ? Là où je n'ai pas de candidat, j'accompagnerai EDS, CDRP et autres dans ces localités. Je vous demande pardon; accompagnons les autres, accompagnons l'opposition là où nous n'avons pas de candidat. Le COJEP n'a pas été créé contre quelqu'un. Nous avons construit le COJEP pour participer au débat politique. On ne construit pas dans les querelles », a déclaré l’ancien ministre de la Jeunesse.

Charles Blé Goudé et son parti ont suspendu leur participation de toutes les activités liées aux élections législatives avec les plateformes de l’opposition, notamment la CDRP d' Henri Konan Bédié et EDS de Laurent Gbagbo. Pour le Cojep, ces élections qui devraient être vues comme "une opportunité pour renforcer la cohésion et l'unité de l'opposition", ont "malheureusement mis au grand jour les appétits et autres guerres de positionnement entre des entités pourtant supposées être des partenaires".