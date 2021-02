Adjoumani frappé par un malheur en plein préparatif des Législatives

Alors que son parti s'active pour une victoire éclatante aux législatives du 6 mars, le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani a été frappé par un malheur. Le porte-parole du RHDP a annoncé sur sa page Facebook le décès de sa soeur aînée.

Le ministre Adjoumani pleure sa défunte soeur

L'actualité politique ivoirienne est dominée ces derniers temps par les élections législatives qui se tiendront le 6 mars 2021. La Commission électorale indépendante (CEI) vient à cet effet de publier la liste des candidats autorisés à prendre part à ce scrutin.

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'active pour accorder au Président Alassane Ouattara une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aussi, les cadres et autres dirigeants du parti présidentiel sont au four et au moulin pour mieux positionner leurs candidats dans leurs différentes circonscriptions.

C'est pourtant à cette période politiquement sensible que Kobénan Kouassi Adjoumani vient d'être frappé par un malheur. Le porte-parole du RHDP a en effet fait cette annonce, lundi, sur les réseaux sociaux.

« J'ai la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de ma sœur : Mme AKOUA Adayé Thérèse, Reine mère du Royaume Brong et ex-agent à la BICICI à la retraite. Décès survenu le dimanche 31 janvier », a publié le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur sa page Facebook.

Puis, il ajoute : « Dans ces moments douloureux, prions pour le repos de son âme et que Dieu l’accueille dans sa félicité céleste. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. » Et comme pour exprimer sa douleur, le ministre a mis en profil la photo de sa défunte soeur.

Les messages de soutien à l'endroit du ministre éploré n'ont cessé de fuser aussi bien sous sa publication que de façon directe. « »Recevez toutes mes condoléances, M. le Ministre. Puisse le Seigneur vous fortifier », a réagi Philippe Kragbé, Directeur exécutif RHDP chargé de la jeunesse.

À noter à toutes fins utiles que le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani est candidat à ces élections législatives dans la circonscription électorale 081, Amanvi, Diamba, Tanda et Tchedio, communes et sous-préfectures.