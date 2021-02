Blé Goudé donne les raisons de son divorce d'avec la CDRP de Bédié

Charles Blé Goudé, leader de l’ex-galaxie patriotique en Côte d’Ivoire, a donné, dimanche dernier, les raisons du retrait du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) son parti, de la plateforme politique d’ Henri Konan Bédié.

Blé Goudé: "Quand on ne veut plus et quand on ne peut plus, il faut simplement dire non"

C’est le lundi 18 janvier 2021, que Charles Blé Goudé a annoncé le retrait du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) de la plateforme politique dirigée par Henri Konan Bédié. Dans une déclaration publiée la veille de la clôture des dépôts des dossiers de candidatures aux élections législatives à venir, le COJEP a annoncé également la suspension de sa "participation aux activités liées aux élections législatives avec les plateformes de l'opposition ».

Le dimanche 31 janvier 2021, à l’occasion de la rentrée politique du COJEP, Charles Blé Goudé est revenu en détails sur les raisons qui ont motivé cette décision qu’il ne regrette d'ailleurs pas. « La CDRP était une plateforme non idéologique dans sa nature, à but non électoraliste et dans son objectif, c’était une plate-forme qui devait se battre pour les élections apaisées et équitables », rappelle-t-il.

Charles Blé Goudé a déploré le fait que cette plateforme non idéologique se soit détournée plus tard de ses objectifs. « Nous avons dit non parce que la nature a changé. Le CDRP est devenu une plate-forme à but électoraliste. Quand on ne veut plus et quand on ne peut plus, il faut simplement dire non », a lâché le filleul de Laurent Gbagbo. Qui rassure toutefois d'avoir gardé de bonnes relations avec le leader du PDCI-RDA. « J’ai toujours du respect pour le président Bédié et pour le PDCI-RDA parce que pour moi, un désaccord politique n’est pas forcément un conflit », s’est-il justifié.