Tout sur ce contrat pharaonique de Lionel Messi qui ruine le FC Barcelone

Lionel Messi, le sextuple ballon d’Or qui sera en fin de contrat l’été prochain, s’éloigne un peu plus du FC Barcelone, après la divulgation des chiffres hallucinants de son dernier contrat avec le club espagnol.

Lionel Messi au FC Barcelone: plus gros contrat de l’histoire du football

Selon des révélations de El Mundo dévoilant les chiffres jusque là cachés du contrat pharaonique signé par la Pulga en 2017 sous Bartemeu, Lionel Messi n’est pas loin de ruiner le club catalan.

En effet, révèle le site d’information, le montant exact de ce bail s’élèverait à plus de 555 millions d’euros soit environ 138 M€ brut par an, à collecter en quatre saisons, jusqu’en juin 2021. Cette somme colossale perçue par Le sextuple Ballon d’Or comprend ses droits à l’image, ses primes, des indemnités et ses droits à l’image

Une révélation qui fera certainement l’effet d’une bombe en Catalogne. Comme l’explique le média Ibérique, il s’agirait du plus gros contrat de l’histoire du football.

Après la révélation des chiffres astronomiques du contrat de Lionel Messi dans la presse ce dimanche, l'Argentin a répondu sur le terrain avant de voir Antoine Griezmann mais surtout Ronald Koeman monter au créneau devant les micros pour le défendre.

"C'est une légende, j'espère que l'on pourra continuer à profiter de lui encore pendant de nombreuses années", a sobrement glissé Antoine Griezmann sur Movsitar+ alors que le journaliste lui demandait la valeur de Lionel Messi après la victoire barcelonaise contre l'Athletic Bilbao (2-1). Quelques heures après les révélations sur le contrat "pharaonique" de la Pulga avec le FC Barcelone (plus de 555 millions d'euros sur quatre ans), l'effectif des Blaugrana a mis en place la riposte.

Si le FC Barcelone a "nié catégoriquement toute responsabilité dans la publication du contrat professionnel" et va "engager des actions en justice contre El Mundo" comme l'a annoncé le club dans un communiqué, Lionel Messi s'est d'abord chargé de répondre à sa manière. En ouvrant le score avec un coup franc direct venu se loger dans la lucarne basque (20e), son 650e but sous les couleurs blaugrana. La victoire acquise sur une réalisation d'Antoine Griezmann, le sextuple Ballon d'Or a ensuite laissé les autres prendre la relève.