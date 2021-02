Divo SP: Comment Me Zéhouri Bertin mélange les plans du PDCI et du RHDP

Candidat indépendant aux élections législatives du 06 mars 2021 dans la sous-préfecture de Divo, Me Zéhouri Bertin a officiellement présenté sa candidature, samedi 30 janvier, aux populations de la sous-préfecture de Chiepo, dans le département de Divo.

Me Zéhouri Bertin (candidat à Divo sous-préfecture): «Je veux être député pour mieux défendre les intérêts de nos populations à l’Assemblée»

Me Zéhouri Bertin Paul Arnaud est candidat indépendant aux élections législatives du 6 mars 2021 pour la circonscription électorale de Nebo, Didogo, Ogoudou, Chiepo et Divo sous-préfecture. Le ‘’Flambeau du Lôh-Djiboua’’ a porté la nouvelle à ses parents de la sous-préfecture de Chiepo, le samedi 30 janvier, lors d’une cérémonie de réception des vœux de nouvel an, organisée en son honneur.

« Je voulais vous annoncer que je suis candidat aux élections législatives du 6 mars prochain dans la circonscription de Divo Sous-préfecture et je pars en candidat indépendant (...) Je suis candidat indépendant et mon parti, c’est la région du Loh-Djiboua; mon parti, c’est le bien-être de mes parents de la région du Loh-Djiboua», a fait savoir le président de l'ODAP-CI (Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité-Côte d'Ivoire).

Selon le Notaire-conseil, un seul constat motive sa décision de briguer le siège de Divo sous-préfecture. «Tout s’écroule et se dégrade autour de nous. Pas de routes; nos écoles se dégradent, l’agriculture fout le camp laissant la place à l’oisiveté, au chômage. L’exode rural est de plus en plus cruel (…) Parce que nous n’avons pas décidé nous-mêmes de notre destin. Et notre destin est entre les mains de personnes que nous n’avons pas forcément envoyées en mission et donc elles font ce qu’elles en veulent », a-t-il fait remarquer.

Pour changer cette situation, le candidat arrivé en 3è position lors des élections régionales de 2018 dans le Lôh-Djiboua, a exhorté les populations à se mobiliser et à être prêtes le jour du scrutin. Flambeau du développement de la région, Me Zéhouri Bertin a toujours mis l'être humain au centre de ses actions sociales; ce qui fait de lui un homme au service de la société, à "équidistance" des partis politiques.

« J’aime le RHDP et le Président Alassane Ouattara. J’aime Laurent Gbagbo et son parti le FPI qui ont combattu pour instaurer la démocratie en Côte d’Ivoire. J’aime le PDCI-RDA avec lequel le Président Félix Houphouët Boigny et ses compagnons ont bâti notre beau pays. C’est la somme de toutes les qualités de ces partis que je veux donner à notre région. Je suis donc à équidistance des partis politiques », a-t-il expliqué.

En phase avec les populations, le Notaire-conseil ne se lance pas en territoire inconnu. À la tête l’ODAP-CI, cette association de développement local créée par les fils et filles du LOH-DJIBOUA, Zéhouri Bertin Paul Arnaud ne cesse de multiplier les actions en faveur des populations les plus défavorisées. Sous son impulsion, l’ODAP-CI participe depuis sa création en 2016, à la promotion du bien-être des jeunes, à l'autonomisation des femmes et au rayonnement de la chefferie traditionnelle dans la région.

Tête de la liste ‘’Le Flambeau du Lôh-Djiboua», Me Zéhouri aura face à lui, 6 autres adversaires dont des représentants des deux principaux partis politiques ivoiriens, le RHDP et le PDCI-RDA. «Je veux être député pour mieux défendre les intérêts de nos populations à l’Assemblée», promet celui que beaucoup d'observateurs disent favori des législatives du 06 mars prochain dans la sous-préfecture de Divo.

Ci-dessous la liste des candidats en lice pour la circonscription électorale de Nebo, Didogo, Ogoudou, Chiepo et Divo sous-préfecture