Agboville: Un père fait subir des assauts sexuels à sa fille depuis l’âge de 9 ans

Le directeur régional de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de l’Agnéby-Tiassa (Agboville), Djégnon Paulin Mathurin a, dans un entretien accordé à Afrique sur-7, le mardi 02 février 2021, dénoncé les cas de viols incestueux et de délinquance juvénile dans le département d’ Agboville.

Agboville : De nombreux cas de viols incestueux et de délinquance juvénile enregistrés

« Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, nous avons enregistré 12 cas de viols de filles dont l’âge varie entre 03 et 30ans. 04 cas pour le seul mois de décembre. Le dernier cas de viol est celui de la petite fille aux initiales A.Y âgée de 12ans, en classe de CE2 qui a subi des agressions sexuelles de son géniteur Yao Yapo Narcisse. Lui, âgée de 37ans, planteur dans le village de Boka-Oho, village de la sous-préfecture d’Agboville », a-t-il détaillé.

Avant de préciser que : « Le père fait subir des assauts sexuels à sa fille depuis l’âge de 9 ans. C’est pourquoi, la direction régionale a saisi madame le procureur d’Agboville, qui a mis aux arrêts le bourreau de père ».

« La protection des enfants doit être l'affaire de tous. Tout le monde doit contribuer à la lutte contre les violences faites aux enfants. C'est pourquoi, nous encourageons toutes les ONG et personnes de bonne volonté qui luttent contre ce phénomène, à redoubler d'effort et ne pas baisser les bras, car tout ce que le gouvernement entreprend, c'est à eux, il n'y a pas d'avenir sans enfants, protégeons-les. Et ce combat, c'est ensemble que nous pouvons le gagner », avait déclaré prof. Ramata Ly-Bakayoko, le mardi 1er octobre 2019, à Agboville, lors de sa visite à une jeune fille de 16 ans, victime de viol collectif dans la localité d'Aboudé-Mandeke, à 45 km d’Agboville.

Outre ces cas de viols, Djégnon Paulin Mathurin, qui avait à ses côtés le chef du Complexe socio-éducatif(CSE) d’Agboville, Roger Yapi Yapi, a révélé qu’il existe aussi de nombreux cas de délinquance juvénile.

« Au mois de décembre dernier, 03 cas de vols impliquant des enfants ont été enregistrés par les travailleurs sociaux du CSE d’Agboville. Á cela, il faut ajouter 03 autres cas d’enfants arrêtés par les forces de défense et de sécurité pour des cas de vols en réunion », a déploré le premier responsable de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de l’Agnéby-Tiassa.

Créé 2018, le CSE d’ Agboville est la structure opérationnelle de la direction régionale. Elle attend bénéficier de la tutelle de plus d’agents, de matériels roulants, ainsi que d’un accroissement de ses ressources financières afin de mener à bien ses missions, notamment : la protection de l’enfant, la promotion du bien-être de la famille, l’autonomisation de la femme et la lutte effrénée contre les violences basées sur le genre.

Tizié T.

Correspondance particulière