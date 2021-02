Côte d'Ivoire: La campagne pour les législatives s'ouvre le 26 février

En Côte d'Ivoire, la campagne pour les prochaines élections législatives, s'ouvre le vendredi 26 février 2021, a annoncé le ministre Sidi Tiémoko Touré, à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 3 février.

Côte d'Ivoire - Législatives 2021: La campagne électorale fixée du 26 février au jeudi 4 mars

La campagne électorale pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire, s'ouvre le 26 février, selon le chronogramme du scrutin présenté par la Commission électorale indépendante (CEI), et confirmé par décret, à l’issue du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 3 février 2021. Les 1236 candidats déclarés éligibles par l’organe électoral, auront une semaine de campagne, soit jusqu’au jeudi 4 mars à minuit, pour tenter de convaincre les électeurs repartis dans les 205 circonscriptions électorales du pays d'où seront désignés les 255 députés pour siéger à l'Assemblée nationale.

Contrairement à la dernière élection présidentielle, l’opposition politique composée du PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié, du FPI de Pascal Affi N’guessan, de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) de Laurent Gbagbo, a engagé dans la course, des centaines de candidats et entend rafler la majorité des sièges à l’hémicycle.

Les opposants sont prêts à affronter les représentants du RHDP, qui eux aussi, entendent remporter les élections à une majorité écrasante afin de consolider le pouvoir du président Alassane Ouattara, réélu à un troisième mandat présidentiel, à l’issue d’un scrutin présidentiel boycotté par l’opposition et qui a fait près d’une centaine de morts, un demi-millier de blessés et d’importants dégâts matériels.

Il faudrait également compter, dans le cadre de ces élections, avec la pléthore de candidats engagés sous la bannière indépendante, et qui entendent damer le pion à certains représentants de partis politiques désignés comme des poids lourds.

Selon les autorités, les candidats bénéficieront d'un égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de service public de la communication audiovisuelle.