Visite de Vincent Toh Bi Irié à l'ouest : Ce qui s'est passé

Vincent Toh Bi Irié a récemment effectué une visite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ancien préfet d'Abidjan, désormais à la tête de la plateforme Aube Nouvelle a échangé avec les populations de Duékoué, Facobly, Bangolo et Guezon au sujet de la prévention des conflits.

Ce que Vincent Toh Bi a confié aux populations de l'Ouest

Quand il quitte sa fonction de préfet d'Abidjan le mercredi 26 août 2020, Vincent Toh Bi Irié s'engage à éduquer les Ivoiriens à la connaissance de certains principes civiques et citoyens. "Je m'engage à produire une série de petites vidéos, une série de capsules explicatives de certaines notions qui sont importantes à comprendre pour les élections, pour les processus politiques, mais également pour notre vie civique", avait-il promis.

Annoncé dans la course présidentielle de fin octobre 2020, Vincent Toh Bi Irié s'est plutôt consacré à la mise en place de sa plateforme d'actions citoyennes Aube Nouvelle. À la tête de cette nouvelle organisation, l'ex-préfet d'Abidjan entreprend de visiter des régions de la Côte d'Ivoire afin de porter un message de paix et de cohésion sociale.

Après avoir visité plus de vingt villes ivoiriennes, Vincent Toh Bi a posé les pieds dans l'ouest du pays. La caravane Aube Nouvelle a séjourné à Duékoué, Facobly, Bangolo et Guezon. "Les jeunes, les personnes d’un certain âge, et surtout les chefs traditionnels sont artisans de paix et sont tous sortis nombreux y compris dans les zones rurales pour échanger avec nous. Les radios de proximité font un formidable travail de cohésion permanente. Il y a espoir", rapporte l'administrateur civil sur sa page Facebook.

Vincent Toh Bi Irié a par ailleurs souligné que les efforts de paix devraient se poursuivre à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au regard "d’un contexte de 20 ans de crise et de facteurs socio-économiques" pour prévenir la fragilisation du climat social. "Il ne faut rien prendre pour acquis , surtout pendant ces périodes d’élections législatives qui sont toujours l’opportunité de résurgence de vieux conflits", s'est-il exprimé.