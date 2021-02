Des révélations sur l'échec des négociations entre Bédié et Gbagbo

Bien qu’alliés politiques, Odette Lorougnon et Maurice Kakou Guikahué, respectivement proches de Laurent Gbagbo et d’ Henri Konan Bédié, croiseront le fer, samedi 6 mars prochain, à Gagnoa sous-préfecture, dans le cadre des élections législatives.

Législatives 2021 : Pourquoi Laurent Gbagbo a positionné Odette Lorougnon face à Guikahué à Gagnoa

C’est l’un des duels les plus attendus des prochaines élections législatives prévues en Côte d’ Ivoire. Marie Odette Lorougnon et Maurice Kakou Guikahué, croiseront le fer, dans la circonscription électorale de Gagnoa sous-préfecture, le samedi 6 mars prochain. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), bien qu’alliés politiques, ne sont pas parvenus à trouver un consensus sur le choix d'un candidat commun pour représenter la coalition de l’opposition face au représentant du parti au pouvoir, le RHDP.

Sur les raisons de cet échec, la vice-présidente de l’aile dure du Front populaire ivoirien, Odette Lorougnon, a révélé que son "parachutage" dans la circonscription électorale de Gagnoa sous-préfecture, était une décision personnelle de son mentor Laurent Gbagbo. À l’écouter, c’est à la suite du refus du PDCI-RDA de céder certains postes dans son bastion traditionnel, sans toutefois renoncer à présenter des candidats dans les bastions du FPI, qu’est parti le couac.

"Nous étions avec le PDCI, mais dans cette concurrence loyale, il y a des endroits où nous n'arrivions pas à nous entendre. Par exemple, le centre, nous avons demandé un poste seulement à Yamoussoukro. Laurent Gbagbo a dit: donnez-moi un poste. Là où le PDCI est fort, le PDCI reste-là. L'endroit où le FPI de Gbagbo est fort, il reste là. Dans les discussions, par exemple à Marcory, Port-Bouët, le PDCI prend un poste nous prenons un poste. Dans le V Baoulé, ils ont refusé de partager. Maintenant dans le centre-ouest et à l'ouest, ils veulent partager les postes avec nous. C'est pourquoi Gbagbo a dit niet », a relaté l’ancienne députée d’ Attécoubé.

« À Gagnoa sous préfecture, le PDCI a refusé de retirer Guikahué, c'est pourquoi Gbagbo a dit qu'on va s'affronter et c'est dans cet affrontement, Gbagbo m'a envoyé affronter Guikahué à Gagnoa sous-préfecture", a-t-elle expliqué à ses hôtes Ébriés. Outre la circonscription électorale de Gagnoa sous-préfecture, les deux partis alliés s’affronteront également dans les communes de Marcory et de Port-Bouët, dans le District autonome d’ Abidja