Directeurs d'écoles démis à Agboville: Le MIDD suspend les cours

En vue de protester contre la destitution de leurs collègues, directeurs d’école dans la circonscription primaire publique de Grand-Morié, la section régionale du MIDD, maintient son mot d’ordre de grève du lundi 08 février. Ce, "pour redonner à l’instituteur sa dignité et son honneur".

Le MIDD-Agboville: "L'IEPP de Grand- Morié n’a pas respecté sa parole"

« Nous sommes venus ici, à Agboville parce que l’IEPP de Grand- Morié n’a pas respecté sa parole. Les décisions de l’IEPP cautionnées par la Dren, sont nulles et de nul effet. Les relations entre notre hiérarchie et nous, devront être désormais basées sur les textes. D’ailleurs, l’instituteur est le collaborateur de l’inspecteur et non son esclave. Chers amis, chers camarades, vous devez exiger des inspecteurs d’aujourd’hui, de privilégier une saine collaboration », a martelé Paul Gnogbo, premier secrétaire général adjoint au bureau exécutif national(Ben) du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, mercredi 03 février 2021, au terme d’une assemblée générale extraordinaire, à Agboville.

Pour lui, la décision de destitution de plusieurs directeurs d’école, prise par Koné Pléguéfanga Brahima, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire (IEPP) de Grand-Morié, est en violation de leurs droits.

« Considérant que cette crise n’a que trop duré, vu l’intransigeance de l’autorité éducative qui par ailleurs, a reconnu l’injustice faite à nos camarades, la section régionale, réunie en son assemblée générale le samedi 23 janvier 2021, décide d’observer un arrêt de travail de cinq(05) jours, allant du lundi 08 au vendredi 12 février 2021 inclus », stipule le préavis de grève du MIDD dont Afrique sur-7 a eu reçu copie.

L’émissaire du Ben du MIDD soutient également que l’arrêté 0041 du ministère sur lequel se base monsieur l’inspecteur ne pourrait s’imposer à la loi sur la Fonction publique. « Ce n’est pas correct. C’est antiréglementaire car il est discriminatoire », dira-t-il.

Avant d’appeler l’ensemble des instituteurs à la solidarité. «Chers collègues, vous devez être solidaires des directeurs d’écoles. Car, c’est dans l’union et la solidarité que nous allons gagner. C’est une grève d’avertissement. Et, nous demandons donc le rétablissement de tous nos collègues dans leurs fonctions pour l’apaisement de la situation. Cette grève doit être largement suivie afin de redonner à l’instituteur sa dignité et son honneur », a conclu Paul Gnogbo.

Tizié T.

Correspondance particulière