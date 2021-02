Coopération: Le roi saoudien dépêche un émissaire chez Alassane Ouattara

Alassane Ouattara, le chef de l’ Etat ivoirien s’est entretenu, vendredi 5 février 2021, avec Ahmed Bin Abdulaziz Kattan, ministre d’Etat aux affaires africaines du royaume d' Arabie saoudite. Les deux hommes ont évoqué le renforcement de la coopération entre leur deux pays.

Coopération : Ce que le président Alassane Ouattara et l' émissaire du roi Saoudien, se sont dit

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a échangé, vendredi 5 février 2021 à Abidjan, avec Ahmed Bin Abdulaziz Kattan, porteur d’un message du roi Salmane Ben Abdelaziz d'Arabie saoudite. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et l’ Arabie saoudite, les conflits au Moyen-orient et la lutte contre le terrorisme.

« J’ai eu l’honneur de rencontrer ce jour le président de la République pour lui transmettre le message de sa majesté Salmane Ben Abdelaziz. Notre échange a également porté sur différents domaines de coopération et du renforcement de la coopération entre nos deux pays », a indiqué l’officiel saoudien à sa sortie d’audience. Il a également rassuré sur la disponibilité du royaume d'Arabie saoudite à accompagner la Côte d’Ivoire dans la réalisation de ses projets visant l’amélioration des conditions de vie des populations.

"Nous avons passé en revue les relations bilatérales entre nos deux pays et avons échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun", confirme le président ivoirien. Les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et le royaume saoudien, sont vielles de plus de 20 ans. Les échanges économiques entre les deux pays, se sont intensifiés à partir de 2011, à l’avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir.