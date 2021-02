Côte d'Ivoire : L'armée ivoirienne remporte un précieux combat

L'armée ivoirienne est confrontée à une insécurité galopante depuis la fin de la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Mais au dernier bilan, le chef d'état-major des armées a dressé un bilan très encourageant de la grande muette.

Les bons points de l'armée ivoirienne dressés par le CEMA

L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire, naguère alarmant, est en passe de s'améliorer au point d'atteindre des sommets. C'est du moins ce qui ressort du bilan dressé par le général de corps d’armée Lassina Doumbia, chef d'état-major de l'armée ivoirienne.

En effet, à l'occasion de la cérémonie de présentation de voeux de Nouvel An 2021 au Président Alassane Ouattara, Chef suprême des armées, le patron des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) a, dans son discours, dressé un bilan très positif des actions de ses hommes sur le terrain.

Aussi, a-t-il indiqué : « L’engagement de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le grand banditisme et l’insécurité sur les grands axes routiers et les pistes a permis de réduire considérablement le phénomène de coupeurs de route qui est passé de 35 attaques en 2019 à 15 en 2020, contre 120 en 2017. »

Cette évolution est d'autant plus encourageante que le phénomène de coupeurs de route était devenu une véritable gangrène pour le nouveau pouvoir ivoirien. La circulation des armes légères à la faveur de la crise militaro-politique avait à n'en point douter amplifié ce phénomène, de sorte que les voyageurs qui empruntaient certaines routes nationales ou internationales, aussi bien dans l'ouest que dans le nord, étaient confrontés à ces bandits de grands chemins.

Poursuivant sur sa lancée, le chef d'état-major a par ailleurs déclaré : « En ce qui concerne la lutte contre les drogues et stupéfiants, ce sont au total 3,056 tonnes de cannabis et plus de 65,799 tonnes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés qui ont été saisies par les douanes en 2020. »

Après tous ces lauriers, la menace terroriste qui plane sur la Côte d'Ivoire ces dernières années, ainsi que le phénomène des enfants en conflit avec la loi, constituent des équations que devra résoudre la grande muette. C'est d'ailleurs à toutes ces missions que le Président Ouattara appelle son armée. « Je compte sur l’engagement des FACI afin d’assurer un climat de paix et de sécurité », a déclaré le Chef de l'Exécutif ivoirien.