Soro Guillaume passe à la vitesse supérieure et parle à l'opposition

Soro Guillaume veut donner un nouveau souffle à sa carrière politique entamée depuis des années. Ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, il est à la tête du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS). Le natif de Kofiplé, dans le nord du pays, a annoncé de nouvelles mesures le vendredi 5 février 2021.

Soro Guillaume déclenche un nouveau processus depuis l'exil

Traqué par Alassane Ouattara, Soro Guillaume a été contraint à l'exil dans l'hexagone. Le député de Ferké a écopé de 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne. Après l'échec de son projet de gouverner la Côte d'Ivoire, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) refuse de se laisser mourir politiquement.

Après un échange avec la coordination Côte d'Ivoire et les élus GPS le mercredi 3 février 2021, l'ex-protégé d'Alassane Ouattara se prépare à prendre toutes les dispositions utiles pour déclencher la fusion et le regroupement de plusieurs partis politiques et mouvements proches de lui, a-t-on appris dans un communiqué de GPS. Soro Guillaume "mettra en place les organes de pilotage, d’évaluation et les comités scientifiques indispensables à son bon succès".

Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, "il ne peut y avoir d’autre option qu’une fusion dans laquelle tous adhèreront de façon strictement libre et volontaire". Toutefois, le patron de GPS rappelle qu' "aucune contrainte ni aucune obligation ne doivent être exercées", car "le secret et la réussite de la fusion auront pour citadelle la conviction, la loyauté, la cohérence et la constance". Tout en réaffirmant son engagement pour ce processus, le chef de file des soroistes appelle les "militants des partis politiques et mouvements de la grande famille GPS à garder la sérénité et à maintenir le cap qui consiste à la construction d’une force politique innovante, dynamique et moderne".

Soro Guillaume n'a pas manqué d'inviter l'opposition politique à la cohésion et à l'union pour la défense des intérêts du peuple souverain de Côte d'Ivoire.