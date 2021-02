Ouattara échange avec un émissaire du roi d'Arabie Saoudite

Vendredi 5 février 2021, Alassane Ouattara a reçu en audience le ministre d’État aux Affaires africaines du Royaume d’Arabie Saoudite, M. Ahmed Bin Abdulaziz Kattan.

Ce que l'émissaire du roi saoudien a confié à Ouattara

Nous vous proposons en intégralité le communiqué qui a sanctionné la rencontre entre Alassane Ouattara et le ministre d’État aux Affaires africaines du Royaume d’Arabie Saoudite, M. Ahmed Bin Abdulaziz Kattan :

Le président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce vendredi 5 février 2021, avec le ministre d’État aux Affaires africaines du Royaume d’Arabie Saoudite, M. Ahmed Bin Abdulaziz Kattan, porteur d’un message du Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Arabie Saoudite, les conflits au Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme. Le ministre d’État aux Affaires africaines du Royaume d’Arabie Saoudite a réaffirmé le soutien de son pays à la Côte d’Ivoire à travers le Fonds saoudien pour le Développement (FSD), qui finance plusieurs projets dans notre pays.

Il a annoncé la visite prochaine d’une délégation ivoirienne en Arabie Saoudite pour présenter les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire, de même que la venue d’une délégation saoudienne à Abidjan pour explorer les potentialités ivoiriennes. M. Ahmed Bin Abdulaziz Kattan a également évoqué plusieurs sujets qui tiennent le Royaume d’Arabie Saoudite à coeur, notamment les conflits au Moyen-Orient.

La situation et la crise au Sahel ont été également abordées, selon lui. À ce propos, il a annoncé une contribution de 100 millions d’euros de l’Arabie Saoudite au G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme. Pour terminer, le ministre d’État aux Affaires africaines du Royaume d’Arabie Saoudite a annoncé la création prochaine d’une Organisation dont l’objectif sera de lutter contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux, et d’apporter le bien-être aux populations.

Notons que le ministre des Affaires étrangères, M. Ally COULIBALY, et le ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle SARASSORO, ont pris part à cet entretien.