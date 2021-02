Football: Amad Diallo lâche l'Italie et choisit les Éléphants de Côte d'Ivoire

Le jeune footballeur ivoirien évoluant à Manchester United, Amad Diallo, a été contacté pour intégrer la sélection italienne des U21. Voici sa réponse.

Amad Diallo veut jouer avec les Éléphants

Amad Diallo est une valeur sûre pour le football ivoirien. Arrivé en Italie en 2014 et passé par le centre de formation de l’Atalanta Bergam, club avec lequel il a fait toutes les catégories jeunes et quelques apparitions en serie A avec l’équipe première, ce jeune de 18 ans a récemment rejoint l’équipe anglaise de Manchester United pour un contrat de 25 millions d’euros.

Comparé à la légende du football argentin Lionel Messi, le jeune homme impressionne déjà pour ses débuts avec Manchester United. Aligné dans l'équipe des U23 des Reds davils, Amad Diallo s'est très bien illustré pour son premier match en Angleterre.

Il a activement contribué à la victoire face Liverpool (6-3) en inscrivant deux buts. Une belle prestation qui a incité le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjear, à l'inscrire sur la liste des joueurs devant disputer la Ligue Europa.

Pour son deuxième match avec les U23 de Manchester United disputé ce vendredi, Amad Diallo a une fois de plus éclaboussé de son talent. Il a en effet inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives, contribuant ainsi à la victoire de son équipe sur le score de 6 buts à 4.

Cependant, force est de constater que le jeune Amad Diallo est courtisé par les dirigeants italiens afin d'intégrer la sélection d'Italie. Ayant obtenu la nationalité italienne peu avant son transfert à Manchester United, le prodige ivoirien aurait été contacté ce vendredi pour faire partie de la sélection italienne des U21. Une offre qu'il aurait décliné.

” Le Staff des U21 de l’Italie a appelé Amad Diallo cet après midi pour qu’il représente leur pays a l’Euro-U21 qui va débuter le 24 mars prochain! Amad Diallo a décliné l’appel et a fait savoir au Staff que sont rêve a toujours été de jouer pour la Côte d’Ivoire”, informe la page Facebook Soutien aux Éléphants.