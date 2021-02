Affi N'Guessan pleure Fologo, « un politicien habile et pragmatique »

Laurent Dona Fologo a tiré sa révérence, vendredi 5 février, à la suite de la Covid-19. Le FPI proche de Pascal Affi N'Guessan a joint sa voix aux autres Ivoiriens pour rendre hommage au père du Sursaut national.

Le vibrant hommage du FPI pro-Affi N'Guessan à Laurent Dona Fologo

La nouvelle est tombée comme un couperet en fin de soirée, vendredi. Laurent Dona Fologo, 82 ans, a en effet succombé à la maladie à Coronavirus dont il a été infecté quelques jours plus tôt. Dès la publication de cette information qui, du reste, a déchiré le coeur de bon nombre d'Ivoiriens et d'amis de la Côte d'Ivoire, les hommages n'ont cessé d'affluer à travers le monde pour saluer la mémoire d'un « serviteur infatigable » de l'État.

Le FPI proche de l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan a, dans un communiqué dont Afrique-sur7 a reçu copie, rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. « Le Front Populaire Ivoirien (FPI) a appris, ce vendredi 05 février 2021, avec consternation, le décès du président Laurent Dona Fologo. Profondément attristé devant cette perte, le FPI rend hommage à cet acteur infatigable de la scène politique ivoirienne qui, depuis plusieurs générations, a su s'élever au-dessus des divergences politiques et idéologiques ainsi que des crispations nées des antagonismes pour privilégier la cohésion nationale et l'intérêt de la Nation », a déclaré Issiaka Sangaré, Secrétaire général et porte-parole du FPI, avant d'ajouter :

« Grand serviteur de l'État qu'il a humblement servi avec abnégation sous différents régimes; politicien habile et pragmatique, il est demeuré loyal à son fort ancrage a l'houphouetisme dont il n’a jamais cessé de prôner les valeurs. En ces douloureuses circonstances, le Président du FPI, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, présente, au nom de son parti, ses condoléances a l'État de Côte d'Ivoire, au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), à l'épouse du défunt ainsi qu'à tous les membres de sa famille. »