CHAN 2021 : Le Syli de Guinée dompte les Lions du Cameroun

Lourdement battus en demi-finale face au Maroc, les Lions indomptables entendaient laver l'affront contre le Syli national de Guinée. Mais les pachydermes venus du Foutah-Djalon ont ramené la queue entre les jambes, le pays organisateur du CHAN 2021.

CHAN 2021 : Héroïques Syli national de Guinée face aux Camerounais (2-0)

Le dernier carré du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2021 avait à l'affiche Mali-Guinée et Cameroun-Maroc. Si lors de la première demi-finale, les Aigles du Mali sont difficilement arrivés à bout de leurs adversaires guinéens par 5 tirs au but à 4, ce ne fut pas le cas des Lions de l'Atlas, qui ont quasiment fait d'une bouchée, les Lions indomptables du Cameroun, pays organisateur, en les battant lourdement par un score sans appel de 4 buts à 0.

Les Camerounais entendaient donc se racheter devant leur public lors de la petite finale, ce samedi 6 février 2021, en se contentant du menu fretin de la médaille de bronze. Mais c'était visiblement mal compter avec leurs homologues guinéens, qui n'entendaient nullement retourner à Conakry bredouille.

Aussi, dès l'entame du jeu, ce sont les Guinéens qui se sont montrés très entreprenants en développant leur jeu avec une solidarité à toute épreuve. Cet incroyable effort d’équipe a finalement été récompensé par deux buts en première mi-temps. « On voulait l’Or, malheureusement, on devra se contenter du Bronze. Merci à tous pour vos messages et votre soutien... Wontanara », a réagi Morlaye Sylla, l'un des buteurs de la soirée, au terme de la rencontre.

Dans un autre tweet, Mouctar DIALLO, ancien ministre guinéen de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, n'a pas manqué d'exprimer sa joie de voir ses compatriotes faire flotter le drapeau tricolore de la Guinée sur le podium du CHAN 2021. « Bravo au Syli national local pour la 3e place décrochée au CHAN 2020. La prochaine fois, la Coupe. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Que le travail continue. Fier de vous ! », a-t-il lancé.

Le Syli national de Guinée marque ainsi l’histoire en gagnant la troisième place de cette compétition devant une équipe camerounaise qui devra très vite retourner au labo pour mieux préparer la CAN 2021 qui se tient au pays de Roger Milla et Samuel Eto'o Fils.

La grande finale du CHAN est pour ce dimanche et opposera le Maroc au Mali au Stade Hamadou Ahidjo de Yaoundé.