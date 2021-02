UE: L’Allemagne, la Pologne et la Suède expulsent les diplomates russes

UE - Réponse du berger à la bergère, l'Europe réplique à Moscou et expulse à son tour des diplomates russes de leur territoire. La Pologne, l'Allemagne et la Suède ont à leur tour, annoncé l’expulsion chacune d’un diplomate russe en poste dans leur pays.

UE: Expulsions coordonnées de diplomates russes

La Russie a annoncé vendredi expulser des diplomates européens pour avoir participé, selon elle, à des manifestations en faveur de l'opposant emprisonné.

Cette décision intervient en représailles à la récente expulsion par le Kremlin d’envoyés des trois pays de l’Union européenne la semaine dernière, alors même que le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell Fontelles, était en visite à Moscou.

Cette action russe a mis en colère ces trois pays à savoir la Pologne, l'Allemagne et la Suède qui ont activé le principe de la réciprocité.

Dans une série d’annonces coordonnées, les trois nations ont toutes annoncé l’expulsion lundi après-midi, des représentants russes. L’Allemagne a déclaré qu’un diplomate russe n’était plus le bienvenu. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’«avec cette mesure, le gouvernement allemand réagit à une décision de la Fédération de Russie de vendredi» qui «n’était en aucun cas justifiée».

L'expulsion "injustifiée" des diplomates montre "une facette supplémentaire de ce qui se passe actuellement en Russie et qui a peu à voir avec un État de droit", avait en retour fustigé la chancelière allemande Angela Merkel, qui a toutefois confirmé son engagement dans le projet controversé de gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie et l'Allemagne.

Alexeï Navalny, qui risque une lourde amende voire une peine de prison, dénonce une accusation politique.

Outre ce dossier, l'opposant est également visé par une enquête pour escroquerie, délit passible de dix ans de prison.

La Russie considère que les démarches envers son personnel diplomatique de la part de la Suède, de l'Allemagne et de la Pologne est injustifiée et inadéquate, Moscou ayant fourni les raisons de l'expulsion des diplomates européens de Russie -à savoir leur participation à des actions non-autorisées-, a précisé Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

«Les décisions d'aujourd'hui de la Pologne, de l'Allemagne et de la Suède sont tout à fait infondées, inamicales et représentent la suite d'une série d'actions que l'Occident prend contre notre pays et que nous qualifions d'ingérence dans nos affaires intérieures», a-t-elle souligné sur la chaîne Rossiya 1.