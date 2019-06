Foot : Plus d’équipe africaine au Mondial U20 en Pologne

Avec l’élimination du Sénégal samedi par la Corée du Sud, il n y a plus aucune sélection africaine en course au Mondial U20. Le Nigeria et le Mali s’étaient déjà faits sortir.

Le Sénégal a échoué à se qualifier pour les demi-finales du Mondial U20.

Fin de parcours cruelle pour l’équipe du Sénégal des moins de 20 ans en Pologne. Les Lionceaux ont été éliminés samedi par la Corée du Sud après l’épreuve des tirs au but (3-3, 3-2 a.p tab) en quarts de finale du Mondial U20. Le scénario de la partie est douloureux tant les Sénégalais ont mené deux fois dans la partie avant d’arracher le nul lors des ultimes minutes en prolongation.

Valeur sûre du continent, le Sénégal n’ira donc pas plus loin que les quarts de finale. Les Lionceaux qui participaient à leur troisième Mondial U20, ont tout de même fait mieux que lors de l’édition 2017 où ils avaient été sortis en huitièmes. Les poulains de Joseph Koto ne rééditeront pas néanmoins l’exploit réalisé lors de la première participation lorsqu’ils avaient atteint les demi-finales en 2015.

Le Sénégal éliminé, il n y a donc plus d’équipe africaine engagée au Mondial U20. Les Maliens ont été sortis en quarts de finale par l’Italie (défaite, 4-2). Les Nigérians ont quant à eux été sortis par les Sénégalais en huitièmes. Les Sud-africains eux n’ont pas pu sortir de la phase de poules, terminant derniers de leur groupe.

Les demi-finales du Mondial U20 opposeront l’Italie à l’Ukraine et l’Equateur à la Corée du sud. Ces rencontres se disputent mardi tandis que la grande finale aura lieu samedi.